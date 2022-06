Betrunkener packt 17-Jährige - Festnahme wegen sexueller Belästigung

Von: Günter Hiel

Zum Glück hat die Polizei den Täter gleich gefasst. © Patrick Seeger

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag in Ottobrunn einen Betrunkenen festgenommen, der eine 17-Jährige gepackt und zum Sex aufgefordert hatte. In der Nacht zuvor hatte in Unterhaching ein Mann eine 19-Jährige überfallen.

Ottobrunn - Am Montag gegen 0.30 Uhr war eine 17-jährige Auszubildende aus Ottobrunn in der Zeisigstraße in ihrem Wohnort unterwegs. Plötzlich näherte sich ein 47-Jähriger, packte die junge Frau am Arm, hielt sie fest und forderte sie mit Gesten zu sexuellen Handlungen auf, meldet die Polizei.

17-Jährige kann sich losreißen und flüchten

Die 17-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Eine Begleiterin von ihr verständigte sofort den Notruf der Polizei 110, mehrere Streifen fahndeten nach dem Täter. Mit Erfolg. Der Mann wurde noch in Tatortnähe festgenommen.

Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Der Mann war zum Festnahmezeitpunkt stark alkoholisiert und wurde deshalb nach den polizeilichen Maßnahmen noch in Gewahrsam genommen. Er wurde gegen 5.30 Uhr entlassen. Der 47-Jährige ist bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Erst Samstagnacht hat in Unterhaching ein Unbekannter eine 19-Jährige brutal überfallen

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es liegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Überfall am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Fasanenstraße in Unterhaching. vor „Aber wir prüfen das natürlich immer“, sagt ein Polizeisprecher. Dort hatte ein Mann einen 19-jährige zu Boden gerissen, sie brutal geschlagen und getreten und versucht, sie an den Haaren in ein Gebüsch zu zerren. Zum Glück rannten in dem Moment zwei Passanten schreiend auf den Täter zu, der mit dem Rad flüchtete.