Der Mann für gutes Benehmen: Deutschlands größter Knigge-Experte kommt aus Ottobrunn

Millionen Menschen schauen seine Videos

Von Laura Forster schließen

Clemens Graf von Hoyos (34) aus Ottobrunn ist Knigge-Trainer. Schon als Kind hat er seinen Mitschülern gezeigt, wie gutes Benehmen aussieht. Heute schauen Millionen Menschen seine Videos in den sozialen Medien, Prominente holen sich Tipps von ihm, seine Seminare sind regelmäßig ausgebucht.

Ottobrunn – Wie isst man einen Burger, eine Pizza oder Chips kniggekonform? Fragen wie diese beantwortet Clemens Graf von Hoyos in Kurzvideos auf seinen Social-Media-Kanälen wie Tiktok und Instagram. Mehrere Millionen Klicks hat er auf die Videos, bei denen sich alles um gutes Benehmen und Tischmanieren dreht. Doch laut dem Ottobrunner ist Knigge noch viel mehr. Von klein auf beschäftigt sich von Hoyos mit dem Thema, hat es zu einer Art Lebenseinstellung gemacht und verdient mit Seminaren für Geschäftsleute sein Geld. In naher Zukunft soll sogar sein erstes Buch erscheinen.

„Zu Knigge bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen“, sagt der 34-Jährige, der Hemd und Krawatte trägt. Die Haare hat er zur Seite gegelt. „Meine Lehrerin in der ersten Klasse hat damals gesagt: ,Clemens, erklär deinen Mitschülern wieso man die Tür aufhält oder nicht das letzte Kuchenstück isst’“, erinnert sich von Hoyos. Seine Eltern haben ihm bereits in jungen Jahren Werte und Umgangsformen beigebracht. Doch dass er darauf einmal ein eigenes Unternehmen aufbaut, hat er nicht geahnt. „Beim Schülerpraktikum habe ich allerdings festgestellt, dass es von Vorteil ist, wenn man weiß, wie man einen Briefumschlag richtig beschriftet“, sagt er.

Mit Alfons Schubeckfing alles an

Nach der Schule studierte er Brauerei- und Getränkewesen sowie Wirtschaftsrecht. Seine Freizeit verbrachte er oft beim Segeln. „Dort wurde ich gefragt, ob ich nicht mal einen Vortrag halten möchte.“ Dieser kam so gut an, dass er nur wenig später zusammen mit Starkoch Alfons Schubeck ein Seminar zum korrekten Spargelessen gab. „Damit war der Grundstein gelegt, ab da war das Ganze ein Selbstläufer.“ 2011 absolvierte von Hoyos eine Ausbildung an der Knigge-Akademie, die ihm mittlerweile seit 2020 selbst gehört. Der Ottobrunner hat vier Mitarbeiter sowie einige externe Trainer und ist der größten Knigge-Experte Deutschlands.

Auf seiner Webseite bietet er vor allem Seminare, die zwischen 20 Minuten und fünf Tage lang sind, für Unternehmen an. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Wirtschaftsprüfer, Kanzleien, Pharmaunternehmen und Banken. „Ich würde niemals sagen, dass jemand gutes Benehmen nicht lernen kann – mein Geduldsfaden ist lang.“

Die Kernwerte des Knigge sind laut von Hoyos Wertschätzung und Rücksichtsnahme. „Es geht nicht nur um Manieren, sondern auch die Eigenschaft, ein guter Gastgeber zu sein, es zu schaffen, die Leute zu integrieren, ist wichtig“, nennt der Ottobrunner ein Beispiel, der Seminare in Deutschland, Österreich, der Schweiz aber auch den USA oder Indien hält. „Es gibt kein Richtig oder Falsch, sondern nur ein Geschickt oder Ungeschickt. Es dreht sich nicht um Gut oder Schlecht, sondern um Angemessen oder Unangemessen“, sagt von Hoyos, dessen erstes Buch in den kommenden Wochen erscheinen soll.

Firmen und Promissuchen seinen Rat

Neben Firmen unterstützt er auch Prominente beim Thema Knigge. Vor dem Besuch von König Charles in Hamburg hat er auch sein Wissen weitergegeben – an wen, das will er nicht verraten. Dabei könnte man von Hoyos schon selbst als kleine Bekanntheit bezeichnen. Dank seines Internetauftritts wird der Ottobrunner immer wieder erkannt – im Hotel, im Flieger oder in der Bahn. „Manchmal wird man belächelt, die meisten finden es jedoch cool, was ich mache.“ Auf Social Media bezeichnet sich von Hoyos selbst scherzhaft als Fräulein Rottenmeier in männlich.

Doch auch der 34-Jährige hat eine andere Seite. „Beim Segeln zum Beispiel bin ich auch mal mit Bart unterwegs und trinke Bier aus der Flasche.“