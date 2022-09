DNA-Treffer: Tatverdächtiger nach Einbruch in Sportladen ermittelt

Von: Florian Prommer

Teilen

In ein Sportgeschäft soll der Wohnungslose eingebrochen sein (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Im Januar ist in ein Sportgeschäft in Ottobrunn eingebrochen worden. Die Polizei stellte eine DNA-Spur sicher - und die war bereits in einer Datenbank hinterlegt.

Ottobrunn - Nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft Anfang des Jahres in Ottobrunn hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Eine DNA-Spur ergab einen Treffer. Wie berichtet, brach ein Unbekannter zwischen Samstag, 15. Januar, 12.30 Uhr, und Montag, 17. Januar, 8 45 Uhr, in den Sportladen ein. Dort entwendete er Sportartikel im Wert von mehreren Zehntausend Euro, mit denen er unerkannt entkam.

Bei der Spurensicherung am Tatort stellten die Ermittler der Münchner Kriminalpolizei eine DNA-Spur sicher. Und die war in der Datenbank des Bayerischen Landeskriminalamts bereits hinterlegt. Sie gehört zu einem 62-Jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland, teilt die Polizei mit. Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist unbekannt. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die Ermittlungen.

Weitere Nachrichten aus Ottobrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.