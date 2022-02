Ehemaliger Polizist Erwin Boin im Alter von 71 Jahren gestorben

Der „Dorfpolizist“

Mit 71 Jahren ist Erwin Boin, der bekannte ehemalige Verkehrspolizist der Ottobrunner Inspektion, jetzt gestorben.

Ottobrunn/Höhenkirchen – Erwin Boin war eine geraume Zeit ein bekanntes Gesicht der Polizeiinspektion 28 Ottobrunn. Auch wenn der pensionierte Polizeihauptkommissar schon seit 2011 seinen verdienten Ruhestand verleben durfte, so erinnern sich viele Menschen auch heute noch an den uniformierten Beamten, dem nur 71 Lebensjahre geschenkt waren. Aber auch Rathauschefs sind voll des Lobes.

Altbürgermeisterin erinnert sich

„Er war zu meinem Amtsbeginn gemeinsam mit seinem Kollegen Rudolf Kapsreiter „unser“ Dorfpolizist und immer nett und hilfreich“, merkt Altbürgermeisterin Ursula Mayer an.

Nicht nur als Polizist präsent

Boin war in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nicht nur als Polizist präsent. „Er war auch unserem Ort persönlich sehr verbunden, weil er an der Kleingartenanlage an der Sportplatzstraße selbst eine Parzelle hatte und Sprecher der Kleingartler war. So war er mein Ansprechpartner auch beim Umzug aller Kleingärtner in die neue Anlage an der Sigohostraße“, so Mayer weiter. Boin habe seine Mitglieder überzeugt, dass das kein schlechter Tausch war. Natürlich hatte er auch dort wieder eine Parzelle. Mayer: „Schade, dass er sie nur wenige Jahre nutzen konnte.“ Ottobrunns Gemeindeoberhaupt Thomas Loderer weiß, dass Erwin Boin ein fleißiger Kirchgänger in St. Magdalena war. Und auch da ging er zur Hand. Seine Gattin Veronika ist dort beim Kirchenchor St. Magdalena aktive Sängerin und Boin hat hinter den Kulissen beim Auf- und Abbau vor und nach Konzerten oder Auftritten viel geholfen.

Markanter Schnauzer

Aber natürlich war Erwin Boin bei vielen Menschen beliebt als Polizist mit dem markanten Schnauzer im Gedächtnis, weil er durch seine ruhige, besonnene Art hohe Wertschätzung in der Bevölkerung erhalten hat. Als Mitarbeiter im Bereich Verkehr gab er Alt und Jung gerne Ratschläge für ihr Verhalten am öffentlichen Straßenverkehr. Boin war genauso bei Seniorennachmittagen und Frauenkreisen anzutreffen, wie auch in Kindergärten.

Da meldet sich auch Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair zu Wort: „Auch bei uns hatten viele Kinderjahrgänge bei ihm Verkehrserziehung oder Radlprüfung.“ Boin hatte ein gutes Fingerspitzengefühl, wenn er Themen altersgerecht vermittelt sollte. Auch für die Anliegen der Bürgerschaft hatte er stets ein offenes Ohr und zeigte viel Geschick im Vermitteln bei Streitigkeiten. Straßmair: „Er war ein klassischer Schutzmann, wie man ihn sich vorstellt, immer freundlich und stets verbindlich, und als solchen werden wir ihn in bester Erinnerung bewahren.“

Betreuung beim Besuch der Wache

Nicht zu vergessen sind die Ferienprogrammtermine, die Kindern beispielsweise einen Besuch in der damaligen Wache in Riemerling ermöglichten. Auch da war unter anderem Erwin Boin gerne mit von der Partie, um Kindern einen kleinen Einblick in die Arbeit der Polizei zu geben.

Und natürlich stand er auch für die vielen Fragen der Interessierten Rede und Antwort. Genauso kam Boin auch bei Terminen in die Gemeinden, um Kindern ein Polizeieinsatzfahrzeug zu zeigen. Er war gerne nah an den Menschen und verkörperte die Polizei auf seine besondere, charmante Art. Sein Gesicht wird vielen, nicht nur seiner Familie, auch im Alltag fehlen.