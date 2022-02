Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Ottobrunn

Von: Günter Hiel

Teilen

Am Vormittag drangen die Täter ins Haus ein (Symbolbild) © F1online

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in Ottobrunn erbeutet. Opfer ist ein über 80 Jahre alter Herr.

Ottobrunn - In den frühen Mittagsstunden des Donnerstag, 3. Februar, hat ein über 80-Jähriger aus Ottobrunn beim Polizeinotruf angerufen und einen Einbruch in sein Haus gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen zwischen 8.20 Uhr und 10.30 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume.

Täter erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Putzbrunner Straße, Waldstraße und Lena-Christ-Straße in Ottobrunn Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.