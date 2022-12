Einbrecher machen große Beute: Spielautomaten geknackt

Teilen

Symbolbild © Ole Spata/ DPA

Mehrere tausend Euro Bargeld haben Einbrecher am Freitag aus einem Lokal im Zentrum von Ottobrunn gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ottobrunn - In der Nacht zum Samstag brachen sie über einen frei zugänglichen Hinterhof in das Lokal ein. Sie öffneten zwischen 2.30 und 3 Uhr gewaltsam ein Oberlichtfenster, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und brachen zwei Geldspielautomaten auf. So erbeuteten sie mehrere tausend Euro Bargeld. Auch einen Geldbeutel sowie Spirituosen nahmen sie mit. Dann entkamen sie auf demselben Weg, wie sie eingedrungen waren, meldet die Polizei.

Wer hat etwas Auffälliges im Bereich Ottostraße, Seebauerstraße, Rosenheimer Landstraße beobachtet?

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehreren hundert Euro. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Bereich der Rosenheimer Landstraße, Ottostraße und Seebauerstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. mm