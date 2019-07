Er will alles geben - Thomas Loderer kandidiert wieder 

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer will es 2020 bei der Kommunalwahl wieder wissen.

Ottobrunn - „Ich bewerbe mich um eine dritte Amtszeit, weil ich noch sehr viele Ideen habe, wie wir gemeinsam Ottobrunn weiter voranbringen können“, sagte Loderer jetzt in seiner erfolgreichen Bewerbungsrede vor dem CSU-Ortsverband. Der amtierende Bürgermeister sitzt seit 2007 im Rathaus und möchte gerne weitere sechs Jahre anschließen.

Größtes Zukunftsprojekt U-Bahn

Als das größte Zukunftsprojekt bezeichnete er die Verlängerung der U-Bahn-Linie U 5 von Neuperlach-Süd nach Ottobrunn bis in den Ludwig-Bölkow-Campus hinein. Als weitere Projekte nannte er unter anderem den Bau neuer Kindertagesstätten auf dem Johanniter-Grundstück sowie in der Josef-Seliger-Siedlung, die Sanierung des Wolf-Ferrari-Hauses, die Ausdehnung des Fernwärmenetzes in die Ortsmitte hinein und Verbesserungen Radwege-Infrastruktur. Mit ihrem einstimmigen Votum machten die CSU-Mitglieder klar, dass Thomas Loderer für sie der beste Kandidat für das Bürgermeisteramt ist.

