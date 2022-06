Fahrradfahrer nimmt Mitsubishi die Vorfahrt und landet auf Motorhaube

Von: Laura May

In Ottobrunn ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend auf der Motorhaube eines Mitsubishi gelandet, nachdem er ihm die Vorfahrt genommen hatte.

Ottobrunn – Am Donnerstag ist es in Ottobrunn zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer gekommen. Gegen 19 Uhr fuhr ein 38-jähriger Münchner mit seinem Fahrrad auf der Alpenrosenstraße in nördlicher Richtung.

Ein 34-jähriger Mann, ebenfalls aus München, fuhr mit seinem Auto der Marke Mitsubishi auf der Falkenstraße Richtung Westen, kam also von rechts auf die Alpenrosenstraße zu, so informiert die Polizei.

Ottobrunn: 38-Jähriger landet auf Motorrhaube und bleibt erst einmal liegen

Der Fahrradfahrer missachtete das rechts vor links des PKW und fuhr einfach geradeaus auf der Alpenrosenstraße weiter. Keiner der beiden konnte rechtzeitig bremsen.

Der 38-Jährige landete auf der Motorhaube des Mitsubishi und blieb erst einmal liegen. Er schien sich allerdings nicht schwer verletzt zu haben. Es wurde kein Rettungswagen gerufen und er ging anschließend selbst zum Arzt.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt, der Schaden an der Mottorhaube des PKW beläuft sich laut Polizei auf rund 2.000 Euro.

