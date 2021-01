Geburt im Rettungswagen mitten im Ottobrunner Ortszentrum

Die kleine Mariatsu aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn hatte es wohl besonders eilig: Sie kam am Dienstagabend im Rettungswagen der Johanniter zur Welt.

Ottobrunn/Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Weil die Wehen bei der 27-jährigen Mutter in Höhenkirchen-Siegertsbrunn einsetzten, rief sie den Rettungsdienst. Die Johanniter aus Riemerling rückten aus. Aufgrund des noch großen Wehenabstandes entschied das dreiköpfige Team gemeinsam mit dem Notarzt aus Ottobrunn, dass für einen Transport der werdenden Mutter ins Krankenhaus nach Neuperlach eigentlich noch genügend Zeit wäre.

Geburt im Rettungswagen an der Rosenheimer Landstraße

Die kleine Mariatsu, wie das kleine Mädchen schließlich genannt wurde, war aber anderer Meinung. Nach wenigen Kilometern Fahrt setzten bei der Mutter plötzlich die Presswehen ein, wie es im Pressebericht der Johanniter heißt. Sofort hielt das Rettungsteam an und unterstütze die 27-jährige Mutter bei der Geburt ihres dritten Kindes im Rettungswagen – direkt am Rand der Rosenheimer Landstraße im Ortszentrum von Ottobrunn. Der nochmals hinzugezogene Notarzt übernahm gemeinsam mit den Rettern eine Erstuntersuchung. Mutter und Tochter erfreuten sich bester Gesundheit, weshalb gleich die Fahrt im Rettungswagen in den Kreißsaal der München Klinik Neuperlach fortgesetzt werden konnte.

mm