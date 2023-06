Umbau der Grundschule in Ottobrunn: Keine Kompromisse bei Pausenhof und Schulgarten

Von: Carina Ottillinger

Die Bäume und der Pausenhof sind prägende Elemente der Grundschule an der Friedenstraße und sollen auch bei einem Umbau unbedingt erhalten bleiben. © msc/archiv

Die Grundschule an der Friedenstraße in Ottobrunn muss umgebaut und auf den Ganztagsbetrieb vorbereitet werden. Der Pausenhof, Bäume und Schulgarten sollen dabei aber erhalten bleiben.

Ottobrunn – Die Gemeinde Ottobrunn muss mehr Ganztagsplätze schaffen. In den nächsten drei Jahren steht auch der Grundschule an der Friedenstraße ein Umbau zur Ganztagsschule bevor. Bis zum Schuljahr 2026/2027 soll die Grundschule 400 Ganztagsplätze bieten. Im Sommer beginnt der Architektenwettbewerb.

Bürgermeister hat klare Bedingungen

Die Kriterien für die Planungsentwürfe legt die Gemeindeverwaltung fest. Im Gemeinderat führt das zu diversen Debatten. Für Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) ist klar: Die Maria-Schreiner-Wiese muss erhalten bleiben und an den Bäumen im Schulgarten darf es nicht scheitern. Grundlegend hat sich die Gemeinde mit Schulleiterin Gesine Clotz gegen einen gebundenen Ganztag entschieden. Die Flexibilität für die Eltern sei das wohl wichtigste Argument. Folglich werden in der neuen Ganztagsschule alle Klassen das optionale Angebot einer Ganztagsbetreuung haben. Das wirkt sich auf die Planung des Raumkonzepts aus.

Geplant sind vier Lernhäuser und verschiedene Mischungen von Klassen. Es soll einen offenen Marktplatz geben, wo alle Klassen zusammenkommen. „Wir wollen bewusst Schüler aus dem schulischem Kontext herausnehmen“, sagt Loderer. Die Architekten werden sich am pädagogischen Konzept orientieren und die Räume funktional miteinander verbinden. Jetzt ist das Ziel, bis Ende Juli einen Auslobungstext zu verfassen, um anschließend die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb zu starten.

Turnhalle und Kita-Kinderwelt sollen erhalten bleiben

Unbedingt erhalten bleiben soll die Turnhalle im Norden und die Kita-Kinderwelt in der Gartenstraße. Insbesondere die Flächen des Kindergartens würden definitiv gebraucht werden. Daneben soll die Maria-Schreiner-Wiese als Pausenhof stehen bleiben. „Ich empfehle ausdrücklich, diese Wiese nicht zu überbauen“, betont Loderer. „Eine solche Entscheidung könnte ich nicht mittragen.“ Die Fläche sei als wichtiger städtebaulicher Raum in Zukunft weiter zu erhalten. Zudem sei eine Bebauung zwar nicht unmöglich, aber baurechtlich trivial und bedeute ein längeres Verfahren.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Schulgarten. Der Garten sei sichtbar geprägt durch die Bäume, die daher möglichst erhalten werden sollen. „Der Schulgarten ist für das Schulleben von großer Bedeutung“, sagt Loderer. „Doch wir sollten den Erhalt der Bäume nicht als Ausschlusskriterium sehen.“

Garten oder Sportplatz auf dem Turnhallendach

Das führt zu Diskussionen im Gemeinderat. Insbesondere aus den Reihen der Grünen kommt Widerspruch. Doch Loderer empfiehlt auch hier ausdrücklich, eine Hintertür für den Entwurf offen zu halten. Außerdem würden sich eventuell andere Optionen ergeben. Denn Teil der Wettbewerbsaufgabe ist es, eine in den Boden eingesenkte Zweifachturnhalle im südlichen Bereich der Schule zu planen. Der Bau dieser Zweifachturnhalle soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. So bestehe in Zukunft die Möglichkeit, darüber eine zusätzliche Fläche für einen Sportplatz oder einen Garten zu haben.

Auf Wunsch aus der Grünen-Fraktion wird in der letzten Ausarbeitungsphase bis zur entscheidenden Bauausschusssitzung am 17. Juli ein Sachverständiger aus dem Bereich Umwelt einbezogen. Ende Juli bis Ende August 2023 können die Architekten ihre Entwürfe einreichen. Die Kosten für den Architektenwettbewerb sind auf 306 000 Euro angesetzt.