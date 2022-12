Versteckte Winkel und längst Vergessenes aus Ottobrunn

Von: Marc Schreib

Friedrich, Margarete und Johann Igler beim Nachmittagskaffee im Garten ihres Hauses in der Alten Landstraße 4 (Gemälde von Willi Pietz; erste Hälfte der 1920er Jahre). © Unser Ottobrunn und Riemerling, von Roland Haase

Das neue Heimatbuch von Roland Haase offenbart unbekannte Facetten der Ottobrunner Historie.

Ottobrunn – Die allgemeine Explosion der Papier- und Energiepreise hat beim Verlag des Heimatbuches „Unser Ottobrunn und Riemerling“ erfreulicherweise nicht durchgeschlagen. Langfristige Verträge konnten das verhindern. Viele Monate der Zitterpartie haben sich somit in Wohlgefallen aufgelöst.

Das Buch von Heimatforscher Roland Haase (60) ist schon vor zwei Monaten herausgekommen und findet bei den Abnehmern größtes Wohlgefallen. Gerade als Weihnachtsgeschenk für Ottobrunn-Liebhaber bietet es sich an, weil es Facetten und schöne Winkel, Verschwundenes und längst Vergessenes wieder ins Gedächtnis ruft. An Feierabenden, Wochenenden und teilweise auch im Urlaub hat der Ottobrunner 3500 bis 4000 Stunden lang an diesem Mammutprojekt gearbeitet.

360 Seiten Ottobrunner Geschichte

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist mit 360 Seiten deutlich umfangreicher als der erste Band geworden. Das Format ist durch seine große Breite zwar nicht für jedes Bücherregal geeignet, aber dafür liest sich das Buch bequem, wie beim Betrachten eines Fotoalbums. Im hochwertigen Digitaldruck kommen die Details der Fotos sehr gut zum Vorschein, was man bereits am Einbandfoto gut erkennen kann. Das Tempera-Gemälde stammt aus der ersten Hälfte der 1920er Jahre. Aus dieser Zeit, weiß Roland Haase, gibt es fast keine Farbfotos von Ottobrunn, bestenfalls handkolorierte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. „Es besticht durch seine zeichnerische Präzision, die fotografisch anmutet.“ Der Maler Willi Pietz hatte eine Ausbildung als Steinzeichner. Von daher war er gewohnt, sehr akribisch und kleinteilig zu arbeiten.

Die Heuernte auf dem Streck-Hof (1962). Kaum zu glauben, dass sich dieses Gebiet in Ottobrunn befand. © Unser Ottobrunn und Riemerling, von Roland Haase

Roland Haase hat das Gemälde auch deswegen für den Einband ausgewählt, weil es für das Leben der frühen Siedler steht. Im Hintergrund ragen hohe Fichten nach oben, der Wald hat früher Ottobrunn geprägt. Für heutige Bewohner fast unvorstellbar, weil es kaum noch Waldgebiete gibt. Das Buch erzählt die Geschichte Ottobrunns nicht wie ein Schulbuch, sondern schildert das Leben und der Erlebnisse konkreter Menschen und Familien aus der Mitte der Gemeinde. Im Buch beschäftigt sich Roland Haase mit Menschen, Häusern und Geschichte(n), wie der Untertitel verrät.

Bauernhöfe bis in die 1960er Jahre

Ebenfalls nicht mehr auffindbar in der jetzigen Gemeinde sind die ehemaligen Bauernhöfe wie der Streck-Hof. „Mich hat erstaunt, dass es in Ottobrunn bis in die 1960er Jahre hinein Bauernhöfe gab, was man überhaupt nicht vermutet.“ Das weitläufige Hofareal ist heute komplett überbaut.

Heimatforscher Roland Haase hat mit vielen Zeitzeugen gesprochen. © privat

Dieses Beispiel zeigt laut Haase anschaulich, wie sich Ottobrunn binnen weniger Jahrzehnte gewandelt hat. Erst vor Kurzem ist ein weiteres Fundamentstück des alten Ottobrunn weggebrochen: der Werkmarkt Rettenberger an der Alten Landstraße. Eigentlich hatte Roland Haase das Kapitel über die Rettenbergers schon vor Jahren fertig geschrieben. Es sollte jedoch aus chronologischen Gründen erst im zweiten Band erscheinen. Insofern war es eine glückliche Fügung, dass das Ende des Betriebes im Mai 2022 noch in den zweiten Band aufgenommen werden konnte. Das Kapitel wurde etwas umgeschrieben und damit geschichtlich vollendet.

Weiteres Buch mit Zeitzeugen nicht ausgeschlossen

Zu den Top-Storys im Buch zählen für Roland Haase die Kapitel über den Kunstmaler Willi Pietz, über zwei erst spät aus dem Ortsbild verschwundene Bauernhöfe, einen hochspezialisierten Handwerksbetrieb der Textilbranche, Ottobrunns ersten Bürgermeister Anton Wild, das ehemalige „Gräsa“-Industriegelände und ein Besuch des früheren Bundesverteidigungsministers Peter Struck im Technik- und Innovationspark.

Autor Roland Haase will übrigens nach dem zweiten Band seine Ottobrunn-Recherchen noch nicht ad acta legen. Er hofft, dass durch das Erscheinen des Buches weitere Leser erreicht werden, die als Zeitzeugen der Ottobrunner Geschichte neue schöne Beiträge einbringen können.