84-Jähriger brettert nach Auffahrunfall durch Zaun

Drei Verletzte

Von Patricia Kania schließen

Eine Spur der Verwüstung und drei Verletzte sind die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Samstag gegen 11.15 Uhr in Ottobrunn ereignet hat.

Ottobrunn - Nach Informationen der Polizei war ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem BMW auf der Hirtenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße musste er verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der hinter ihm fahrende 84-Jährige in seinem Audi Q5 zu spät. Mit voller Wucht prallte der Rentner aus dem südlichen Münchner Landkreis in das Heck des BMW.

Müllhäuschen und Stromverteilerkasten platt gewalzt

Aus noch ungeklärten Gründen beschleunigte der Audifahrer daraufhin und kam nach links von der Straße ab. Hier durchbrach er den Zaun eines Grundstücks, walzte ein Mülltonnenhäuschen um, krachte anschließend gegen den Zaun des Nachbargrundstücks, überfuhr einen Stromverteilerkasten und kam dann erst zum Stehen. Der Rentner, seine Beifahrerin und der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Hoher Gesamtschaden

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr Ottobrunn war für die Bergung des Wracks im Einsatz. Mitarbeiter der Stadtwerke waren ebenfalls vor Ort, um den Schaden am Verteilerkasten zu beheben.