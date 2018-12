Im Isarcenter: Aufzug sackt plötzlich ab

Im Ottobrunner Isarcenter ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen, der durchaus schlimm hätte ausgehen können.

Ottobrunn - Wahnsinniges Glück hatte am Samstag kurz vor 17 Uhr eine Kundin im Isarcenter in Ottobrunn. Sie benutzte samt Einkaufswagen den dortigen Aufzug. Im ersten Stockwerk bei bereits geöffneter Tür sackte der Aufzug laut Polizei plötzlich ab. Der Einkaufswagen wurde in zwei Teile gerissen. Der Frau ist glücklicherweise nichts passiert. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert, um zu schauen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Nach jetzigen Informationen hat offenbar ein Techniker den Aufzug kurz zuvor gewartet und dafür eine Überbrückung am Sicherheitskreislauf angebracht. Diese hatte er dann allerdings vergessen, zu entfernen.

mm