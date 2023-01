Ottobrunn in Sachen Klimaschutz „schon viel weiter als einige andere Gemeinden“

Von: Marc Schreib

Im Interview spricht Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer über geplante Projekte und warum seine Gemeinde in Sachen Klimaschutz schon viel weiter ist als andere Kommunen.

Ottobrunn – Die negativen Faktoren von Energiekrise und Ukrainekrieg haben auf Ottobrunn eine Wirkung, die auch im nächsten Jahr auf kommunaler Ebene von Belang sind. Der Münchner Merkur sprach mit Bürgermeister Thomas Loderer über diese Auswirkungen, aber auch über Projekte, die in der Gemeinde mit Vorrang angepackt werden.

Sie haben ja im Kommunalen nur begrenzte Möglichkeiten einer Steuerung.

In Bezug auf das, was ich mache und worauf ich Einfluss nehmen kann, bin ich sehr optimistisch, weil ich die Lage da am besten einschätzen kann. Aber es gibt Faktoren, die sind einfach belastend, und sie bleiben es.

Es wird wohl auch weiterhin Fluchtgründe geben gerade auch aus der Ukraine. Was hat sich da in der Zwischenzeit in Ottobrunn getan und wie geht es weiter?

An der Rosenheimer Landstraße/ Ecke Robert-Koch-Straße wird eine Containerwohnanlage gebaut. Das Landratsamt ist Bauherr und bestimmt, wann angefangen wird. Es gibt eine Baugenehmigung. Das Grundstück hat die Gemeinde dem Landratsamt angeboten, weil wir die Not sehen, die der Staat hat. Jeder im Gemeinderat und auch ich unterstützen das, die Flüchtlinge bestmöglich unterzubringen. Was mir persönlich leid tat: Da haben Gartenfreunde ein paar Hochbeete gepflegt, was ich auch mit unterstützt hatte. Es entstand ein kleiner, charmanter Garten, aber die Beete mussten jetzt leider weichen. Davon abgesehen handelt es sich um ein Grundstück, das wir als Gemeinde vorhalten. Es ist unbebaut. Aber wenn die Not da ist, ist es ein geeigneter Standort in integrierter Lage. Verkehrsmäßig mit dem ÖPNV perfekt angebunden.

Klimaveränderung ist ein weiterer unangenehmer Faktor. Sie treten jetzt der Arge Wärmewende bei. Wie stehen Sie dazu?

Die CSU-Fraktion und ich haben dagegen gestimmt. Meine Gegnerschaft hat nicht den Grund, dass für mich Fernwärme keine Rolle spielen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir betreiben das Thema seit 13 Jahren. Ich sehe bis heute nicht, was uns diese Mitgliedschaft bringen soll. Wir sind in puncto Fernwärme viel weiter als einige andere Gemeinden, für die ein Zusammenschluss sinnvoll ist. Das stelle ich ja gar nicht in Frage. Aber wir haben bereits eine erfolgreiche Strategie, was sich an den Wärmeabnahmemengen pro Jahr quantifizieren lässt.

Was ist angeschlossen und was kommt noch?

Mit den Stadtwerken München, die bei uns als Versorger auftreten, werden Abnahmepunkte erarbeitet, sodass es für das Unternehmen wirtschaftlich interessant wird. Denken Sie zum Beispiel an das Isarcenter, das bereits angeschlossen ist. Aktuelles Beispiel: das Hanns-Seidel-Haus in der Ottostraße. Dort hat man sich dem Thema geöffnet, und ich habe gesehen: Wenn die ja sagen, können wir einen wichtigen Strang verlegen. Das ist heuer passiert, das Haus hängt an der Fernwärme, ebenso wie unsere Feuerwehr, und mit den Leitungen kann man in Zukunft fortfahren. Im nächsten Jahr wird die Leitung an der Ottostraße über den Bahnübergang Richtung Karl-Stieler-Straße verlängert. Auch für 2024 ist die Strecke von der Ottostraße hin zum Rathaus geplant. In diesem Zuge werden Wasserleitungsbaumaßnahmen vollzogen. So erreichen wir Synergien.

Das heißt: Ihre Strategie geht auf.

Ja. Nach diesem Prinzip der Wirtschaftlichkeit haben wir schon alle Schulen, auch das Gymnasium und die Realschule Neubiberg, die Carl-Steinmeier-Schule und das Gymnasium Ottobrunn angeschlossen. Aber auch die Josef-Seliger-Siedlung. Wir sind daher auf einer anderen Ebene unterwegs als andere Gemeinden, und es gibt keinen sachlichen Grund, bei der Arge mitzumachen.

Bleiben wir kurz beim Klima, die Gemeinden werden gefragt, welche Gebiete innerhalb, aber auch außerhalb des Gemeindegebietes für die Windkraft geeignet sind. Was sagen Sie?

Ich glaube, das nächste Windrad darf in Brunnthal errichtet werden. Wir haben da aktiv keinen Anteil dran. Ich bin interessiert und halte es auch für notwendig, dass Windräder aufgestellt werden, aber wir sind da völlig außen vor. Ottobrunn hat null Umgriff und ist keine Flächengemeinde.

Welche Sanierungen auf den Straßen stehen an, die Ihnen wichtig sind?

Eine Querungsinsel im Bereich der Putzbrunner- auf Höhe der Beethovenstraße auf Höhe des Drogeriemarktes Müller. Hier können dann auch Radfahrer mit Anhänger sicher in der Mitte stehen, ohne mit einem Unfall rechnen zu müssen. Außerdem am Brunneck: Hier soll es bald einen Expressbus geben, der von Putzbrunn kommt und bis zur Isarphilharmonie an der Brudermühlstraße in München fährt. Eine Haltestelle entsteht am Brunneck. Dazu müssen wir die Bushaltestellen auf beiden Seiten der Putzbrunner Straße ertüchtigen und barrierefrei ausbauen. Der Bus könnte schon zum nächsten Fahrplanwechsel kommen. Dafür rollen wir vorher den Teppich aus.

Ein wirklich sehr großes Bauprojekt steht an, das Sternhaus. Was wird dort in den nächsten Monaten geschehen?

Das planen wir schon lange nach dem Motto: Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aber in diesem Jahr geht es in die Vollen. Das Hochhaus in der Lenbachsiedlung wird ab März saniert, gebaut und umgebaut in großem Stil. Wir haben es mit 18 Millionen Euro Gesamtkosten festgeschrieben. Ich fürchte, da werden wir noch öfter darüber sprechen müssen. Drunter wird es wohl kaum gehen. Der Bau ist für die Mieter eine große Belastung, keine Frage. Der Lärm, der Schmutz, Staub und vieles mehr. Wir haben bei einer Mieterversammlung zusammen mit dem Bauträger, der Baugesellschaft München Land, darüber informiert und werden auf jeden einzeln eingehen, sodass alle die Zeit gut überstehen. Das Positive: Wir sichern den Wohnraum in einem interessanten Gebäude. Und vom Ergebnis her ist es eine tolle Sache, wenn Ende 2024 wieder ein Top-Haus dasteht. Da freue ich mich drauf.

Das Gespräch führte Marc Oliver Schreib