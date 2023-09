„Koffer voller Briefe“: Neuer Roman von Stefanie Gregg

Von: Marc Schreib

Ein märchenhaft aufgeladener Roman ist Stefanie Gregg mit „Koffer voller Briefe“ gelungen, ein Buch, das man aus purer Leselust an einem Tag verschlingen möchte. © Sebastian Gabriel

Vorab das größte Manko des Romans „Koffer voller Briefe“ von Stefanie Gregg: Man verschlingt es aus purer Leselust an einem einzigen Tag.

Ottobrunn –Gleich auf der erste Seite von „Koffer voller Briefe“ stürzt der Leser gleichzeitig mit der Romanfigur Elias in eine tiefe Erschütterung. Im Grunde handelt es sich bei dem neuesten Buch der Ottobrunner Schriftstellerin Stefanie Gregg (53) nicht um einen Roman, sondern um eine mit knapp 300 Seiten zugegebenermaßen recht lange Novelle.

Für Elias war es eine kurze Bettgeschichte vor 30 Jahren, für das Mädchen Isabella mehr

Sie beginnt sofort mit dem Unerhörten, sozusagen mit einer seltsamen Kuriosität, die dem Roman ihren Antrieb verleiht. Ein Familienvater wird von der Polizei befragt, in welchem Verhältnis er zu einer gewissen Isabella steht, die eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Für Elias war es eine kurze Bettgeschichte vor 30 Jahren, für das Mädchen Isabella mehr.

Obsessive Traumwelt

Sie baut sich eine obsessive Traumwelt auf, in der die beiden weiterhin ein Paar bleiben und durch Briefe platonisch miteinander verbunden sind, versteigt sich in wild romantische Fiktionen mit Ewigkeitssymbolen wie der Himmelsscheibe von Nebra, die sie in einem ihrer Tausenden Briefe voller Emphase beschreibt: „Eine in einem Glaskasten erleuchtete kleine Scheibe, kaum größer als 30 Zentimenter. Und die dennoch funkelt und verspricht, einem von den Urgründen der Menschheit zu erzählen. Die einen sofort in ihren Bann zieht. Man spürt das unfassbare Alter dieses Relikts.“

Stefanie Gregg gleitet nie in die Gefühlsduselei ab

Die Briefeschreiberin muss es wohl wirklich gegeben haben, wie die Autorin der Widmung betont und so der Geschichte noch mehr Authentizität verleiht und auch eine intensivere Anteilnahme ermöglicht. Dabei schafft es die Ottobrunner Schriftstellerin, niemals in die Gefühlsduselei abzugleiten und kurz davor einen scharfen Schwenk in eine andere Richtung zu unternehmen. Die Katharsis des Familienvaters nimmt dabei eine wichtige Rolle ein, wozu es Vorbilder wie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gibt. Auch in der amerikanischen Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ durchläuft der Held eine Besserung seines eigenen unmoralischen Charakters.

Zu einem Neuanfang gezwungen

Elias will also etwas gutmachen. Er hat seine Frau verloren, kümmert sich um die Erziehung der beiden Kinder und wird durch diese Interruption völlig aus der Bahn geworfen und zu einem Neuanfang gezwungen. Der einstige Mädchenschwarm erstellt eine Liste ehemaliger Mädchen, die er enttäuscht hat, und will etwas wiedergutmachen. Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit wird zum Lebensinhalt und letztlich auch zu Versprechen für eine neue Zukunft für seine Kinder, ihn und noch jemanden?

Keine Verzeihung

Stefanie Gregg bindet alle Handlungskomponenten sehr schlüssig und elegant zusammen, bleibt schlicht in der Erzählform und setzt an einigen Stellen eine bewusste Sentimentalität an, unterbricht sie aber auch wieder erfrischend schroff. Wenn zum Beispiel Marion, eine der früher Betrogenen, kurz und knapp am Telefon antwortet: „Elias, ich werde dich nicht frei von Schuld sprechen. Und ich wünsche dir, dass es auch kein anderer tut, dem du wehgetan hast. Ruf mich nie wieder an. Nie wieder.“

Märchenhaft aufgeladener Roman

Im Gegensatz zu vielen anderen schönen Fiktionen im Buch wird diese Stelle wohl in der Wirklichkeit am häufigsten anzutreffen sein. Gut also, dass diese Variante auch einen Eingang ins Oeuvre gefunden hat als kleines Stück Alltäglichkeit in einem ansonsten märchenhaft aufgeladenen Roman, der eine tiefe Kenntnis psychologischer Wirkfaktoren zu erkennen gibt. „Koffer voller Briefe“ von Stefanie Gregg ist am 8. August in der Edition Federleicht erschienen und kostet in der Taschenbuch-Ausgabe 16 Euro.