Krankenwagen nimmt Audi die Vorfahrt – und schiebt ihn gegen parkenden BMW

Von: Laura May

Der Patient im Rettungswagen wurde von Sanitäter-Kollegen am Unfallort abgeholt./Symbolbild © Marcel Kusch

Ein Rettungswagen im Einsatz hat in Ottobrunn einen Unfall mit einem Audi verursacht – der Patient musste mit anderen Sanitätern weiterfahren.

Ottobrunn – Am Montag, den 20. Juni, hat ein Rettungswagen gegen 16 Uhr in Ottobrunn einem PKW die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht.

Der Krankendienst fuhr ohne Blaulicht und Martinshorn auf der Wilhelm-Busch-Straße in südwestliche Richtung, wie die Polizei informiert. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Familienvater aus dem südöstlichen Landkreis München mit seinem Audi Q-7 auf der Beethovenstraße. Seine beiden kleinen Töchter waren ebenfalls im Auto.

Ottobrunn: Familienvater hatte seine beiden Töchter im Auto

Am Steuer des Rettungswagens saß eine 24-jährige Sanitäterin. Außerdem an Bord: Ein Kollege und ein Patient. An der Ecke Wilhelm-Busch-Straße/Beethovenstraße übersah die Fahrerin offenbar den Audi, der auf der Beethovenstraße fuhr.

Sie konnte nicht mehr bremsen und erwischte den Q-7 am Heck, wo er massiv beschädigt wurde. Der Familienvater hatte seine beiden Töchter, 2- und 5 Jahre alt, im Auto. Die 5-Jährige klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen, über diagnostizierte Schäden gibt es bisher keine Infomation, sonst blieben alle unverletzt.

Ottobrunn: Patient muss von zweitem Rettungswagen abgeholt werden

Die Sanitäter, die ja schon vor Ort waren, kümmerten sich um das Mädchen. Der Patient, den sie transportieren sollten, wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen abgeholt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi außerdem gegen einen parkenden BMW geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde. Schaden insgesamt: rund 21.000 Euro.

