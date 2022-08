Es rockt, knallt und macht richtig gute Laune: Ottobrunner Kultur-Sommerfest reißt das Publikum mit

Von: Volker Camehn

Hier knallt’s gewaltig: Ein Höhepunkt des Kulturfests waren unbestritten die Goaßlschnalzer. © Volker Camehn

Atemlos durchs Programm war das Motto des Ottobrunner Kultur-Sommerfests. Von Goaßl-Schnoizn bis hin zum rockigen Auftritt war für jeden Geschmack etwas dabei.

Ottobrunn – Wer in der Mitte des Rosengartens am Wolf-Ferrari-Haus Platz genommen hat, muss an diesem Abend für fünf Minuten ganz, ganz tapfer sein, zumindest aber gute Nerven haben. „Bitte bleiben Sie während des Acts sitzen“, heißt es denn auch im gelben Programm-Faltblatt des 33. Ottobrunner Kultur-Sommerfests, beim Punkt „Goaßl-Schnoizn“. Sechs Goaßlschnalzer stehen kurz nach 19 Uhr auf den Biertischen mitten im Publikum und lassen ihre Peitschen laut, kunstvoll und schnell über den Köpfen der Sommerfest-Gäste knallen. „Hatte ich auch schon mal erlebt, ganz wohl war mir da nicht“, erzählt eine Besucherin. „Aber die wissen, was sie tun!“

Sieben Stunden Programm

Auch Kulturmacher Bernd Seidel wusste, was er tat, als er das gut siebenstündige Programm für diese Veranstaltung, die Teil eines einwöchigen Open-Air-Events in Ottobrunn ist, zusammenstellte. Wenig Experimente, dafür Vielfalt. „Es soll für jeden etwas dabei sein. Zudem weiß ich, was bei den Leuten ankommt“, sagt er. Bayern trifft den Rest der Welt, so Seidels Veranstaltungsmotto. Sicher kein Zufall, lebt er, ganz Künstler und Kosmopolit, doch mittlerweile hauptsächlich in Spanien. Und während viele Bayern an diesem ersten Sommerferientag in den „Rest der Welt“ streben, sind doch nicht wenige zu Hause geblieben: Der Rosengarten ist jedenfalls mit gut 500 (Noch-)Nicht-Urlaubern rappelvoll.

Ein Act folgt dem anderen

Ebenso dicht gedrängt ist auch das Programm, ein Act folgt dem nächsten, zum Verschnaufen bleibt bei dieser vielfältigen Fülle wenig Zeit. Keine Atempause: Bernd Seidel drängt als Moderator durch den Abend, stets darum bemüht, gute Laune zu verbreiten. „So bunt wie die Welt ist, ist auch unser Programm“, frohlockt er denn auch. Lediglich die Gastronomie geht irgendwann für eine halbe Stunde die Puste aus – alles alle. Nachschub wird rangeholt.

Samba, Akkordeon und Almrausch

Einen quirligen Auftakt bietet das Münchner Percussion-Ensemble Drumdama, um die 20 Trommlerinnen (ein Trommler): Samba, Salsa, Funk - die Truppe sorgt für einen ordentlichen polyphonen Wumms, es folgt Kunst-Klamauk und -Akrobatik mit dem Duo Solomon, Balance-Akte, die an diesem Abend nicht nur den Kindern Spaß machen. Die Akkordeonspielerin Marille („wie Aprikose“) singt vom „Stelldichein in Oberkrain“ und von Sternen am Himmel, die gute Nacht sagen, es gibt Tanzeinlagen des Trachtenvereins Almrausch, die Tänzerinnen PinUpColadas werden anschließend mit Charlston, Steptanz und Bluegrass über die Bühne toben, später gibt’s noch sogenannte Hebeakrobatik vom Duo Kompanie Abgefahren: Wenig Bandscheiben-freundliche Kraftakte, ein Heben und Stemmen. Und ja, es gab noch ordentlich Dampf: Es rockten und rollten zur vorgerückten Stunde The Rocky Racoons, eine vierköpfige Partyband aus München. Da blieb dann keiner mehr sitzen.