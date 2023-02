Mehrfamilienhaus in Ottobrunn ist fertig und günstiger als gedacht

Schlüsselübergabe: Bürgermeister Thomas Loderer (l.) mit dem Geschäftsführer der Baugesellschaft München-Land, Karl Scheinhardt. © mm

Das gemeindliches Mehrfamilienhaus an der Hochackerstraße in Ottobrunn ist fertig, die Mieter sind eingezogen. Die Gute Nachricht: Der Bau ist um mehrere 100.000 Euro günstiger als gedacht.

Ottobrunn – Das neue gemeindliche Wohnhaus an der Hochackerstraße 8 in Ottobrunn ist fertiggestellt, die Mietparteien sind eingezogen. Mit drei bis vier Zimmern (76 bis 93 Quadratmeter) sind sie familiengerecht aufgeteilt. Für den Bau erhält die Gemeinde eine großzügige Förderung aus dem kommunalen Wohnbauförderprogramm, nämlich die Hälfte der Gesamtkosten. Das wären 1,76 Millionen Euro an Zuschuss. Wahrscheinlich wird das Gebäude um ein paar 100 000 Euro günstiger als geplant, weshalb sich der Zuschuss dann entsprechend verringert.

Haus, das preisgünstiges Wohnen ermöglicht

Die gesunkenen Kosten sind aus Sicht von Bürgermeister Thomas Loderer „erfreulich und auch ungewöhnlich“, gerade vor dem Hintergrund von Inflation und gestiegener Preise für Rohstoffe und Materialen. Als Thomas Loderer vor 16 Jahren ins Amt gewählt wurde, stand auf dem Grundstück an der Hochackerstraße ein altes Haus mit sechs Parteien. Sein Zustand war jedoch zu schlecht für eine Sanierung, und man einigte sich mit den Mietern auf eine Radikalkur. Nach dem Abriss diente der Platz für Container, in denen Flüchtlinge untergebracht wurden. Jetzt steht auf dem Grundstück wieder ein Haus, das preisgünstiges Wohnen ermöglicht.

Viele Grundstücke für Wohnbau hat die Gemeinde nicht

Ein Zwillingsbau ist bereits im Juni vergangenen Jahres in der Gartenstraße bezugsfertig geworden (wir berichteten). Es handelt sich um baugleiche Häuser auf Gemeindegrundstücken mit jeweils sechs Wohnungen. Die Gemeinde Ottobrunn hat nicht sehr viele Grundstücke in ihrem Besitz, die man noch bebauen kann. Es gibt noch ein weiteres Vorratsgrundstück an der Ecke Rosenheimer Land-/Robert-Koch-Straße, das Johanniter-Grundstück. Aber hier darf das Landratsamt mit Erlaubnis der Gemeinde zwischenzeitlich für die Dauer von drei Jahren Containerbauten für Flüchtlinge aufstellen. Eine Bebauung ist einem späteren Gemeinderat vorbehalten. Insofern ist diese Fertigstellung der beiden Zwillingsbauten aus Rathaussicht bedeutsam.