Küchenbrand: Mieter muss nicht zahlen

Eigentümerin bleibt auf dem Schaden sitzen

von Doris Richter schließen

Es ist der Albtraum jedes Mieters: Man stellt eine Pfanne mit Fett auf den Herd, vergisst sie, die Küche geht in Flammen auf. So passiert in Ottobrunn. Die Vermieterin wollte jetzt den Schaden ihren Mietern in Rechnung stellen. Der Fall landete vor Gericht. Das entschied zugunsten der Mieter.