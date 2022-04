Opel Zafira stößt mit Kind zusammen: „Wie durch ein Wunder“ nur leicht verletzt

Von: Max Wochinger

Am Sonntagabend kam es in Ottobrunn zu einem Verkehrsunfall mit einer jungen Radlfahrerin. (Symbolbild) © dpa

Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Alten Landstraße in Ottobrunn. Das Mädchen konnte noch vor Ort untersucht werden.

Ottobrunn - Am Sonntagabend kam es in Ottobrunn zu einem Verkehrsunfall mit einer jungen Radlfahrerin. Das zwölfjährige Mädchen aus dem Landkreis München war mit ihrem Fahrrad auf der Straße Haidgraben unterwegs, meldete die Polizei in Ottobrunn.

Sie wollte die Alte Landstraße überqueren, auf der ein 37-Jähriger aus München mit seinem Opel Zafira unterwegs war. Er fuhr Richtung München. Das Mädchen beachtete den Autoverkehr beim Queren nicht, und stieß mit dem Opel zusammen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so die Polizei.

„Wie durch ein Wunder“ nur leicht verletzt

Das Mädchen streifte den Wagen an der linken Fahrzeugseite, sie stürzte zu Boden. Die Zwölfjährige trug keinen Helm.

„Wie durch ein Wunder“ wurde sie nur leicht verletzt, sagte ein Polizist der Inspektion in Ottobrunn. Sie hatte leichte Abschürfungen und konnte noch vor Ort untersucht werden.