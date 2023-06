Blockierte Parkplätze, Lärm und Raser: Ladenbesitzer in Ottobrunn stinksauer wegen Baustelle

Von: Anna Liebelt

Die Ursache für das Verkehrschaos ist die Fernwärme-Baustelle an der Ottostraße. © Robert Brouczek

Anwohner und Ladenbesitzer in Ottobrunnsind stinksauer über Lärm, Raser und blockierte Parkplätze in der Ottostraße. Sie fordern mehr Kontrollen von Polizei und Gemeinde. Aber die sehen sich nicht in der Pflicht.

Ottobrunn – Andauernder Lärm, gesperrte Parkplätze, Raser und Dauerparker. Die Liste mit Beschwerden von Anwohnern über die derzeitige Verkehrssituation in der Ottostraße in Ottobrunn ist lang. „Das kann’s nicht sein“, schimpft etwa Tom Rucker. Der Goldschmiedemeister liegt mit seinem Geschäft direkt an der Ottostraße und leidet, wie so viele andere Ladenbesitzer, besonders stark unter dem Verkehrschaos. Er wünscht sich mehr Kontrollen durch Polizei und Gemeinde.

Hauptauslöser der derzeitig schwierigen Verkehrssituation ist wohl die dortige Baustelle der Gemeinde zum Fernwärmeausbau. Seit Monaten kämpfen sich Bauarbeiter Stück für Stück die Ottostraße entlang. „Verkehrstechnisch ist das eine absolute Katastrophe“, berichtet Brigitte Schlammerl, die mit ihrem Mann Franz die gleichnamige Metzgerei leitet. Besonders die Parkplatzsituation mache den Betrieben zu schaffen.

Autofahrer blockieren Kundenparkplätze

Ob am anliegenden Supermarkt, der Apotheke oder am Bahnhof. „Von 100 Parkplätzen sind 25 Prozent durch die Baustelle gesperrt“, sagt Schlammerl. Doch damit nicht genug. Denn das eigentliche Problem liege bei den Dauerparkern, die nun die noch übrigen Stellplätze besetzen. „Meine Kunden können bei mir nicht mehr parken, weil manche Autos den ganzen Tag den Parkplatz blockieren“, ärgert sich Margarita Hubenov, Inhaberin der Tannen-Apotheke. Alles halb so wild, meint Rucker, würde die kommunale Verkehrsüberwachung der Gemeinde tätig werden. „Aber die gibt es nicht. Der fließende Verkehr wird gar nicht kontrolliert und die parkenden Autos nur lückenhaft“, sagt er.

Weil viele Parkplätze durch die Baustelle gesperrt sind, stellen immer mehr Autofahrer ihr Fahrzeug auf den Parkflächen der Geschäfte ab – sehr zum Ärger der Ladenbesitzer. © Robert Brouczek

Polizei gibt Verantwortung an die Gemeinde weiter

Der Polizei sei die Problematik schon seit Längerem bekannt. Tun könne man dagegen jedoch wenig. „Wir haben zu wenig Personal und zu viele Nebenveranstaltungen, um jeden Tag den Verkehr zu kontrollieren“, sagt ein Sprecher der Polizei Ottobrunn und verweist auf die kommunale Verkehrsüberwachung der Gemeinde. „So was würde stellenweise nicht schaden.“ Doch die Gemeinde sieht sich nicht in der Pflicht, solange keine Beschwerde eingeht. „Bei mir hat sich noch keiner gemeldet“, erklärt Richard Putz, Abteilungsleiter im Ordnungsamt. „Ottobrunn ist außerdem sehr groß. Wir können nur Hauptschwerpunkte wie die Rosenheimer Landstraße oder die Ortsmitte kontrollieren. Und das auch nur punktuell.“

Geschwindigkeitskontrollen macht die Gemeinde nicht

Noch schlechter und zum Ärger der Anwohner steht es um die Überwachung des fließenden Verkehrs. Nahezu täglich würden Autofahrer viel zu schnell durch die Baustelle, eine 30er Zone, fahren. „Selbst die Busse brettern mit 50 übers Bahngleis“, berichtet Rucker. Kontrollen mit Blitzern und Lasern ist hingegen nicht möglich. „Das ist eine freiwillige Aufgabe. Die Gemeinde hat schon vor Jahren beschlossen, das nicht zu machen“, betont Putz.

Polizei will die Situation prüfen

Etwas Hoffnung gibt jedoch die Polizei, die mit Probemessungen in den kommenden Wochen die Verkehrssituation überprüfen möchte. „Sollte sich eine Vielzahl an Verstößen herausstellen, können wir die Straße in eine Prioritätenliste mit aufnehmen, wo gemessen werden muss“, heißt es von der Polizei. Bis dahin müssen sich die Anwohner und Ladenbesitzer an der Ottostraße wohl noch einige Monate gedulden, bis der Fernwärmeausbau der Gemeinde abgeschlossen ist.