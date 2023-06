Pkw erfasst Radler (14) - Schüler schwer verletzt

Von: Günter Hiel

Teilen

Mit dem Krankenwagen wurde der Radler ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). © Boris Roessler/DPA

Ein 14-jähriger Radler ist am Dienstag in Ottobrunn von eineem Auto erfasst worden. Der Schüler wurde schwer verletzt.

Ottobrunn - Am Dienstag, 6. Juni, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Wolf-Ferrari-Weg in Ottobrunn. Geichzeitig fuhr eine 34-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Ford auf der Straße „Am Bogen“ in Richtung der Putzbrunner Straße.

Zusammenstoß an der Einmündung

Als der 14-Jährige an der Einmündung beider Straßen in die Straße „Am Bogen“ einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 14-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.