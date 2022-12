Alles wegen einer Flasche Orangensaft – zwei Festnahmen nach Einbruch in Supermarkt

Von: Laura May

Eine Streife der Polizei München hat im Gewerbegebiet in Ottobrunn am Donnerstagabend komische Geräusche bemerkt – ihr Verdacht bestätigte sich .

Ottobrunn – Eine Streife der Münchner Polizei hat am Donnerstagabend zwei Einbrecher in Ottobrunn erwischt. Die Beamten bemerkten gegen 21 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich eines Gewerbegebiets in der Putzbrunner Straße.

Wie die Polizei informiert, kontrollierten sie anschließend einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in München, der gerade das Gewerbegebiet, auf dem sich ein Supermarkt befindet, verlassen wollte. Er war auf dem Weg zu einem 41-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, der in seinem Auto vor dem Gelände wartete.

Einbruch Ottobrunn: Einbruch nur wegen Organgensaft

Die Kontrolle der beiden Männer bestätigte den Verdacht der Beamten, dass irgendetwas nicht stimmte. Der 34-Jährige war gemeinsam mit dem 41-Jährigen in den Supermarkt eingebrochen und hatte Lebensmittel entwendet, so steht es im Pressebericht der Polizei.

Das Komische: Die beiden Männer scheinen nicht aus rein materiellen Gründen in den Laden eingebrochen zu sein. Alles, was die Polizei als Diebesgut sichern konnte, war ein Flasche Organgensaft.

Einbruch Ottobrunn: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Gegen beide Personen wurde wegen des Einbruchs trotzdem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

