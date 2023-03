Ottobrunns Polizeichef verabschiedet sich: „Die Menschen hier sehen den Wert der Polizei“

Die letzte Kiste ist gepackt und damit schließt sich für Armin Ganserer das Kapitel seiner Polizeikarriere. Knapp 13 Jahre war er Leiter der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn. © Robert Brouczek

Armin Ganserer (62) geht nach 13 Jahren als Leiter der Polizei Ottobrunn in den Ruhestand. Im Interview mit dem Münchner Merkur erklärt er, warum es ihm im Landkreis München besonders gut gefallen hat.

Ottobrunn – Er war im Streifendienst in Germering, dann Ermittler für Wirtschaftskriminalität und Organisiertes Verbrechen, er arbeitete als Pressesprecher im Präsidialbüro und im Innenministerium. Überall blieb der Erste Polizeihauptkommissar Armin Ganserer nur wenige Jahre. „Einfach aus Neugierde für neue Aufgaben“, sagt er. So richtig sesshaft wurde der heute 62-Jährige erst als Leiter der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn. Die Mischung aus Stadt und Land, die Menschen und das Miteinander haben ihn knapp 13 Jahre hier gehalten. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Herr Ganserer, warum wollten Sie damals Polizist werden?

Wollte ich gar nicht. Mein Schulfreund ist schuld. Der wollte nicht alleine zum Einstellungstest bei der Polizei gehen. Und da ich damals überhaupt nicht wusste, was ich machen will, bin ich eben mitgegangen und habe den Test auch gemacht. Ich fand den Beruf schon spannend, so ist es nicht. Ich war mir aber auch während der Ausbildung nicht sicher, ob es das ist, was ich will. Deshalb habe ich vier Wochen vor Ende der Ausbildung gekündigt und habe bei einer Bank angefangen und ein Jahr dort gearbeitet. Das war aber auch nicht das Richtige. Also bin ich wieder zurück zur Polizei gegangen. Irgendwann habe ich für mich erkannt, dass der Beruf schon aufregend ist und sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Und die haben Sie offensichtlich ja auch genutzt und waren in vielen Bereichen tätig. Was war die spannendste Zeit in Ihrer Laufbahn.

Definitiv beim Kriminalfachdezernat für Wirtschaftskriminalität. Jeder Fall war für mich spannend, weil man hinter die Kulissen eines jeden Unternehmens-Schicksals schauen konnte. Der interessanteste Fall für mich war damals die Arbeit in der sogenannten „Ermittlungsgruppe Goldfisch“. Da ging es um millionenschweren Mehrwertsteuerbetrug dubioser Firmen. Das war damals das erste Verfahren dieser Art. Aber der Fall Wirecard jetzt hätte mich auch sehr gereizt.

Dienststellenleiter einer Inspektion ist dann noch mal eine ganz andere Aufgabe. Was hat Ihnen denn hier an Ihrem Dienstbereich am besten gefallen?

Das Schöne hier ist diese Mischung aus Ländlichem und Städtischem. Da haben wir auch jeweils einen ganz anderen Menschenschlag, auf den man sich einlassen muss. Ich sage meinen Kollegen immer: Wenn am Hauptbahnhof jemand „Du“ zu dir sagt, dann kann das eine Beleidigung sein. Wenn in Aying einer „Du“ zu dir sagt, dann bist du als Polizist anerkannt. Du triffst hier beinahe auch jeden wieder. Die Arbeit mit den Kollegen, dieses Miteinander mit den Bürgern, der Kontakt mit der Öffentlichkeit und die Verantwortung fand ich immer toll. Die Jahre hier waren richtig, richtig gut.

Was hat sich denn in den knapp 13 Jahren für Sie hier in Ottobrunn verändert?

Die größte Veränderung ist das neue Gebäude. Wir sind hier am Haidgraben toll untergekommen. Im Gegensatz zur vorherigen beengten Situation ist das hier das 1-A-Sahnehäubchen. Die zweite große Veränderung ist, dass die Kolleginnen und Kollegen ingesamt noch mal viel jünger geworden sind. Wir haben auch einen höheren Durchlauf, alle halbe Jahre gibt es Personalwechsel von fünf bis sieben Kollegen.

Ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Die Mischung macht es eigentlich – aus älteren, erfahrenen Kollegen und jüngeren. Doch diese Mischung haben wir inzwischen verloren. Wir merken es im Zusammengehörigkeitsgefühl. Corona hat uns da auch negativ beeinflusst. weil wir auch keine Veranstaltungen machen durften. Und man merkt es an der Arbeit. Die Kollegen geben alle ihr Bestes, ohne Frage, aber es fehlt eben der Schuss an Erfahrung. Wir tun uns schwer, den jüngeren Kollegen jemanden zur Seite zu stellen, der diese Erfahrung wirklich noch hat. Dabei ist das so wichtig, denn gerade in Konfliktsituationen reagieren jüngere Beamte dann souveräner.

Welche Auswirkungen hat das für den Bürger?

Der Bürger wird das nicht spüren. Er muss vielleicht manchmal fünf Minuten länger warten, bis eine Entscheidung getroffen ist oder die Anzeige fertig aufgenommen ist. Aber was das Sicherheitsgefühl angeht, da hat sich nichts verändert.

Wie hat sich der Zuständigkeitsbereich aus polizeilicher Sicht im Laufe der Zeit verändert?

Höhenkirchen-Siegertsbrunn etwa wächst stärker als Aying. Damit verschieben sich auch die Einsatzzahlen für die Gemeinden marginal. Aber insgesamt haben wir nach wie vor 75 Prozent der Einsätze in Ottobrunn, Riemerling und Hohenbrunn. Die Deliktsfälle selbst sind gleich geblieben. Wir haben überwiegend Verkehrsunfälle und Diebstähle. Einbrüche sind deutlich zurückgegangen, beinahe auf null in den vergangenen Jahren. Da hat auch die Präventionsarbeit und Aufklärung in der Bevölkerung viel dazu beigetragen.

In den vergangenen Jahren häufen sich Angriffe auf Polizeibeamte, das Bild der Bürger ist negativer geworden, der Respekt gegenüber Polizisten nimmt ab. Haben Sie damit auch Erfahrungen gemacht?

Ja. Die Menschen draußen sind kritischer, aber auch respektloser wie vor 30 Jahren. Wir haben auch jedes Jahr mindestens fünf bis zehn Fälle, bei denen Kollegen körperlich angegriffen werden. Bei 7000 Einsätzen im Jahr sind das Gott sei Dank nur Ausnahmen. Und die Masse, gerade hier im Landkreis, sieht den Wert der Polizei als Freund, Helfer und Sicherheitsgarant.

Würden Sie noch mal Polizist werden wollen?

Da ich das ja jetzt schon kenne, hätte mich auch Wirtschaftsingenieur oder Unternehmensberater interessiert.

Welche Pläne haben Sie jetzt im Ruhestand? Können Sie loslassen?

Losgelassen habe ich schon, definitiv. Und ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Ich will viel aktiv sein, wenn ich Lust darauf habe. Skifahren und E-Mountainbike sind meine Leidenschaften. Und als nächstes will ich mit meiner Frau nach Island reisen.