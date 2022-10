Er nimmt die Menschen mit an Orte, die es heute nicht mehr gibt

Von: Bernadette Heimann

Künstler und Architekt Reiner Binsch hat jede Menge gesehen von der Welt. Das spiegelt sich auch in seinen Werken wider, die er aktuell im Treffpunkt Kunst in Ottobrunn zeigt.

Ottobrunn – Unterwegs sein, die Neugierde bewahren, faszinierende Einblicke bekommen in Landschaften und Gebäude, von denen manche so nicht mehr existieren: Der Kunstverein geht in den Herbst mit einer Werkschau von Reiner Binsch (70), die Arbeiten aus den vergangenen Jahrzehnten umfasst. „Auf der Durchreise“ lautet der Titel der Ausstellung in den Räumen vom „Treffpunkt Kunst“ in der Rathausstraße. Zu sehen sind vorwiegend Stadtlandschaften, Reiseskizzen aus verschiedenen Ländern, verwahrloste Industrieareale – und manche Orte gibt es heute gar nicht mehr.

An vielen Orten gelebt

Reiner Binsch ist Maler, Architekt und seit diesem Jahr auch Vorsitzender des Ottobrunner Kunstvereins. Der Künstler, der aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, lange in Berlin gelebt hat und 1991 nach München gezogen ist, hat jede Menge gesehen von der Welt – war unter anderem in der ehemaligen Sowjetunion, China, Japan, Thailand oder Indien. „Ich habe schon an vielen Orten gelebt, bin oft auf Achse“, erzählt der Künstler. Deshalb sei er auf den Ausstellungstitel „Auf der Durchreise“ gekommen.

Motive sind unter anderem Plätze in Berlin

Bestärkt durch eine Weisheit der Aborigines, der australischen Ureinwohner, auf die er zufällig gestoßen sei und in der es heißt: „Wir sind nur auf der Durchreise. Unser Zweck hier ist es, zu beobachten, zu lernen, zu wachsen, zu lieben, und dann kehren wir nach Hause zurück.“ Der Spruch ist nun an der Eingangstür der Galerie in Ottobrunn zu lesen, und er soll auch nach Binsch’ Ausstellung dort bleiben. „Er passt zur Kunst“, sagt der Vereinsvorsitzende. Eine Vielzahl der Werke, die noch bis 29. Oktober im „Treffpunkt Kunst“ gezeigt werden, sind vor der Wende oder in den Neunzigern entstanden. Motive sind unter anderem Orte und Plätze in Berlin, wo Binsch an der Kunsthochschule in Weißensee Architektur studiert hat.

Immer gezeichnet und gemalt

Neben seiner Arbeit als Architekt und Ausstellungsgestalter hat er immer gezeichnet und gemalt - einsame und verlassene Orte oder die morbide Schönheit alter Häuser und Fabriken waren oft Thema. Blumen- und Naturbilder sind ein weiterer künstlerischer Schwerpunkt, Viele der Orte und Landschaften sind (fast) menschenleer, und manche Bilder erinnern an den amerikanischen Maler Edward Hopper. Kein Zufall, dass Reiner Binsch den US-Künstler, der das Thema Einsamkeit darstellen konnte wie kein anderer, auf seiner Internetseite zitiert: „Könnte man es in Worten sagen, gäbe es keinen Grund, zu malen.“

Bewerbung für den internationalen Wettbewerb „Bilder für den Frieden“

Auf jener Webseite findet sich auch eines der Werke - das zweite ist in der Kunstvereins-Galerie zu sehen - mit denen sich Binsch für den internationalen Wettbewerb „Bilder für den Frieden“ beworben hat. Auf diesem macht der Künstler, der von sich sagt, er sei „nicht der große Menschenmaler“, eine Ausnahme, denn er hat gleich 16 gemalt. Ein Bild des russischen Malers Ilja Repin, das Binsch bereits 1983 in St. Petersburg gesehen hat, diente als Vorlage für die heuer entstandene Arbeit „Ukrainische Soldaten reagieren auf die Aufforderung Russlands, sich zu ergeben“. Repin habe die Ukrainer für ihre Freiheitsliebe bewundert. Dessen Bild sei zu „einer bedrückend aktuellen Vorlage geworden“, sagt Binsch. „Meine Interpretation ist dem Siegeswillen der ukrainischen Kämpfer gewidmet.“

Soldaten und das Stahlwerk in Mariupol

Die zweite Arbeit für den internationalen Wettbewerb fällt in Ottobrunn sofort ins Auge: Ein großes Ölbild, das Soldaten und das Stahlwerk in Mariupol zeigt. Der Künstler hat es neu bearbeitet. Mithilfe eines Eisenoxidations-Mediums weist das Bild sogar echte Roststellen auf. Dass er sich weiter auf der Durchreise befindet, macht der Künstler schließlich noch deutlich. „Ich bin noch nicht angekommen“, sagt Binsch. „Und ich weiß nicht, ob München wirklich meine letzte Station ist.“ Möglicherweise gehe er zurück in die Heimat an der Ostsee und helfe als Mitglied eines Denkmalschutz-Vereins mit, ein altes Wasserschloss zum Leben zu erwecken. „Vielleicht. Mal sehen.“

Die Ausstellung

Die Ausstellung ist bis 29. Oktober im „Treffpunkt Kunst“, Rathausstraße 5, in Ottobrunn zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 15 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.