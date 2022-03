Schwerer Unfall beim Abbiegen

Teilen

Symbolbild/ DPA © Friso Gentsch

Bei einem Abbiegeunfall in Ottobrunn sind am Samstagabend eine 48-Jährige aus dem Landkreis Dachau und ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München leicht verletzt worden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Ottobrunn - Die 48-Jährige war am Samstag um 19.50 Uhr auf der Rosenheimer Landstraße in südöstliche Richtung unterwegs. Als sie auf Höhe der Hausnummer 103 nach links auf einen Parkstreifen abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden VW-Fahrer. Sie prallte frontal auf den Wagen des 38-Jährigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Durch die Wucht der Kollision wurde auch ein parkender Skoda beschädigt. Laut Polizei kamen die Fahrerin und der Fahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, an ihren beiden Pkw entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an den drei Autos auf 19 500 Euro. mm

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.