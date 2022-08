Größer, schicker, bunter: So sieht das neue Isarcenter aus

Von: Marc Schreib

Auf einem Zebrastreifen führt der Fußweg über das Parkdeck hin zu den Aufzügen Richtung Erdgeschoss. Das Ottobrunner Isarcenter ist architektonisch in der Mitte des 21. Jahrhunderts angekommen. © Marc Schreib

Eine Rund-um-Erneuerung hatte das Isarcenter in Ottobrunn bitter nötig. Für 35 Millionen Euro ist das Einkaufszentrum jetzt saniert und modernisiert worden.

Ottobrunn – Das Versprechen lautete zu Beginn der Planungen: Größer, schicker, bunter. Und ja, das neue Isarcenter an der Unterhachinger Straße in Ottobrunn erfüllt all diese Kriterien mit Note eins, was bei einem Besuch des 35 Millionen Euro teuren Projektes anschaulich demonstriert wird. Das Erscheinungsbild ist viel aufgeräumter als zuvor, vor allem die Leuchtreklame hat eine klare Formensprache auf kleinem Raum statt wilder Kleckse im Reklamewald, wie man sie hier vormals vorgefunden hat.

Auch die Bauzeit am neuen Isarcenter wurde eingehalten. Mit der Eröffnung des neuen Teiles ist der alte Trakt geschlossen worden. Aber nicht für immer. Hier ist ab sofort Baustelle, das Gebäude wird aufwendig saniert. Nach Fertigstellung werden die Kunden dann eine noch größere Auswahl an Geschäften haben.

Veränderte Zufahrt

Auf dem Parkdeck mit Blick auf die nähere Umgebung ist viel Platz, und im August sind noch viele Ottobrunner verreist. Das heißt, von Überfüllung kann im neuen Isarcenter im Moment überhaupt nicht die Rede sein. Die Zufahrt ist aktuell nicht mehr über die Unterhachinger Straße möglich, sondern nur über die Benzstraße im Gewerbegebiet. Das heißt, wer wie gewohnt einbiegen will, muss jetzt eine Schleife drehen über die Unterhachinger Straße, die Umgehungsstraße, um dann im Gewerbegebiet von Norden zum Parkdeck zu gelangen. Dort oben angelangt, haben die Kunden (mit oder ohne Einkaufswagen) fast das Gefühl wie beim alten Einkaufszentrum. Nur ist es jetzt um 100 Jahre moderner.

200 Parkplätze auf dem Dach

Fast futuristisch fühlt sich der überdachte Laufsteg Richtung Einkaufszentrum an. 200 Parkplätze stehen hier auf dem Dach zur Verfügung, und ganz im Westen sind drei Lastenaufzüge bereit für die Fahrt zum unteren Stockwerk, wo man alte Bekannte in völlig neuer Umgebung wiederfindet.

Aus dem Gemeinderat waren bislang nur wenige dort, was ein Rundruf ergibt. Bürgermeister Thomas Loderer aber hat sich das Bauwerk mit dem Edeka-Center, einem Vinzenz Murr, der Drogerie Müller, der Backstube Wünsche, einem Imbiss, dem Café Mocca, einem Vodafone-Shop sowie Schreibwaren Schlötke, einem Friseur und einem Schuh- und Schlüsseldienst bereits beim Soft-Opening vor zwei Wochen angeschaut und findet, dass das Konzept aufgegangen ist.

Viele Fahrradstellplätze und E-Ladestationen

Gerade auch, was die Mobilität angeht. Denn die Ottobrunner sollen nach Vorstellung des Bürgermeisters nicht mit dem Auto kommen, sondern mit dem Rad. Man habe bei den Fahrradabstellplätzen darauf geachtet, nicht zu wenige einzuplanen. Es werde überdies Ladestationen für E-Mobilität auf dem Parkdeck geben. Loderer: „Wir haben intensiv darüber nachgedacht, den Supermarktstandort auf die neue Mobilität hin auszurichten.“ Seine Fraktionskollegin im Gemeinderat Susanne Vordermaier, hat eine bayerisch humorvolle Formulierung dafür parat: „Wir haben jetzt Radlstellplätze zum Saufuttern.“

Allein das neue Edeka-Center bietet aufgrund der neuen Bauweise eine Verkaufsfläche von rund 3000 Quadratmetern mit einem vielfältigen Vollsortiment. Ab sofort ist in den Edeka auch ein Getränkemarkt direkt integriert, und die Planer haben viel Wert auf Übersichtlichkeit trotz eines sehr großen Sortiments gelegt.

Behindertenbeirat prüft Barrierefreiheit

Manfred Bock vom Behindertenbeirat des Landkreises München wohnt in Ottobrunn und hat bei einem Spaziergang durch das Isarcenter die Barrierefreiheit ins Visier genommen. Ein paar kleine Verbesserungsvorschläge hätte er noch anzumerken: „Die Behindertentoiletten sind im Moment noch für jeden zugänglich. Ich hoffe, dass sich das noch ändert.“ Die Türbreiten sind dagegen sehr komfortabel und üppig angelegt. Zum Eingang führt laut Bock eine wunderbare lange Rampe, die für Rollstuhlfahrer ideal geeignet ist. Wer mit einem Behindertenfahrstuhl zum Einkauf kommt oder auch mit einem E-Roller, der kann die Ladesäulen benutzen und mit vollem Akku wieder nach Hause fahren. Manfred Bock hält das neue Isarcenter für großzügiger und besser als früher, auch zum Beispiel für Menschen, die schlecht sehen.

Für die Zu- und Abfahrt könnte man noch eine Nachbesserung überlegen. Eine Kundin schimpfte aus ihrem Auto heraus, dass die Wände zu dunkel gestrichen seien und die Fahrbahnbreite gering. Das solle man den Verantwortlichen mit auf den Weg geben. Das Einkaufserlebnis dürfte dieser kleine Mangel aber nicht trüben. Das Isarcenter ist von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.