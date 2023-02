Streit zwischen Containerdorf-Bewohnern eskaliert: Ukrainer lebensgefährlich verletzt

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Zwei Bewohner des Containerdorfs im Landschaftspark bei Neubiberg haben sich an einer Tankstelle in Ottobrunn gestritten. Jetzt liegt ein 56-Jähriger im Sterben. © Harald Hettich

Ein Streit zwischen einer Ukrainerin und einem Ukrainer aus dem Containerdorf im Landschaftpark bei Neubiberg ist eskaliert. Der Ukrainer ist dabei lebensgefährlich verletzt worden und ringt laut Polizei um sein Leben.

Ottobrunn/Neubiberg - Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstag gegen 23.35 Uhr an der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Aral-Tankstelle an der Staatsstraße 2078 in Ottobrunn zu der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen einer 29-jährigen Ukrainerin und einem 56-jährigen Ukrainer. Zumindest verständigte eine Autofahrerin, die im Vorbeifahren den Streit bemerkt hatte, zu diesem Zeitpunkt die Polizei. Weitere Zeugen gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Warum es zu dem Streit kam, in dessen Verlauf der 56-Jährige zu Boden ging, ist laut Polizei noch unklar. Ebenso wie das Verhältnis der 29-Jährigen zu ihrem Landsmann. Die einzige Verbindung, die die bisherigen Ermittlungen ergaben, besteht darin, dass beide in der nahe gelegenen Neubiberger Flüchtlingsunterkunft untergebracht sind.

Mann schwer am Kopf verletzt

Als die Polizeibeamten an der Tankstelle eintrafen, entdeckten sie den am Boden liegenden Mann, der eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Sie wurde ihm nach aktuellem Ermittlungsstand von der 29-Jährigen zugefügt - vermutlich mit einem noch unbekannten Gegenstand.

Frau wird in psychiatrische Klinik eingeliefert

Die Frau, die sich beim Eintreffen der Polizei noch am Tatort befand, wurde in Gewahrsam genommen. Weil sie she aufgebracht war und dabei unter anderem Suizidgedanken äußerte, wurde sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist äußerst kritisch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann den heutigen Tag nicht überleben wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.