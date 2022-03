Fünf Meter hohe Flammen: Zigarettenkippe löst Waldbrand aus

Von: Günter Hiel

Wegen der extremen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr derzeit sehr hoch (Symbolfoto). © Julian Stratenschulte dpa

Bis zu fünf Meter hoch schlugen die Flammen am Sonntagabend bei einem Brand im Wäldchen zwischen der Röntgenstraße Ottobrunn und dem Wohngebiet Am Birkengarten auf Taufkirchner Flur.

Ottobrunn/Taufkirchen - Kurz nach 17 Uhr ging der Alarm ein, vier Minuten später war die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn mit 38 Kräften am Einsatzort. Im Wäldchen nahe dem Wohngebiet am Birkengarten brannte Buschwerk auf einer Fläche von rund 750 Quadratmetern, meldet die Feuerwehr. Wind fachte die Flammen an, so wurden die Feuerwehren Taufkirchen und Neubiberg zur Verstärkung nachalarmiert.

Flammen bis zu fünf Meter hoch - Feuerwehr Ottobrunn löscht mit vier C-Rohren

Bis zu fünf Meter hoch schlugen die Flammen. Der Feuerwehr gelang es dennoch rasch, mit vier C-Rohren die Ausbreitung des Brandes zu verhindern und zu löschen. Letzte Glutnester spürten die Einsatzkräfte mit der Wärmebildkamera auf und löschten nach. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz unter der Leitung von Zugführer Florian Plitz von der Feuerwehr Ottobrunn.

Brandursache: wahrscheinlich eine heruntergefallene Zigarette

Laut Feuerwehr hatten Anwohner den Brand gemeldet - samt dem mutmaßlichen Verursacher. Dem sei eine Zigarette heruntergefallen - und bei der derzeitigen extremen Trockenheit brauchte es nicht mehr, um Gestrüpp und Buschwerk in Flammen zu setzen.