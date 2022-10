Bodenständig und nah an den Menschen: Ottobrunn trauert um Gisela Graßl

Noch im Februar feierte Gisela Graßl ihren 90. Geburtstag, zu dem auch Bürgermeister Thomas Loderer gratulierte. © Gemeinde Ottobrunn

Ihr Leben lang hat sich Gisela Graßl für ihre Mitmenschen eingesetzt: Insbesondere als langjährige Ottobrunner Gemeinderätin und als Organisatorin von Handwerkermärkten. Jetzt ist sie im Alter von 90 Jahren verstorben.

Ottobrunn - Gisela Graßl ist 1932 in Duisburg geboren und kam nach ihrer Lehre zur Hotelfachfrau 1959 nach Ottobrunn. Unter ihrer Leitung wurde die Hubertusklause, ein kleines Lokal, ortsbekannt. Über die parteifreie Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) fand die Wirtin 1978 den Weg in die Kommunalpolitik. Insgesamt setzte sich Gisela Graßl 24 Jahre lang als Gemeinderätin für die Menschen vor Ort ein. Als Kreisrätin war sie acht Jahre aktiv. Sie war Mitglied im Kulturausschuss, im Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen und Ansprechpartnerin für Seniorenfragen. Dabei lebte sie bürgernahe Politik: „Politiker sollten mehr auf den Boden der Tatsachen zurückkehren“, das war Gisela Graßls Motto. Über zehn Jahre war sie Zweite Vorsitzende der BVO. Vor zwölf Jahren ernannte die Vereinigung sie zu ihrer Ehrenvorsitzenden

Gründerin des Weihnachtsbasars und den Hobby-Künstler-Dult

Nicht nur im politischen, auch im gesellschaftlich-sozialen Bereich wirkte Gisela Graßl: Gemeinsam mit weiteren Ehrenämtlern gründete sie den Weihnachtsbasar und den Hobby-Künstler-Dult. Im Wolf-Ferrari-Haus organisierte sie zweimal jährlich den Kunsthandwerkermarkt jeweils zur Oster- und Weihnachtszeit.

Nach ihrer politischen Karriere engagierte sich Gisela Graßl weiter. „Ihr größtes Ziel war es, ihren Mitmenschen eine Freude zu bereiten. Mit unbeugsamem Willen verwirklichte sie auch im hohen Alter ihre Projekte“, sagt Bürgermeister Thomas Loderer. Er erinnert sich gerne an die selbstgemachten Schmankerl auf dem Ottobrunner Christkindlesmarkt: Heringssalat, Schmalzbrot und Punsch. Gleichzeitig war Gisela Graßl eine Hobbykünstlerin: Sie bastelte Kränze und Sträuße, die sie auf verschiedenen Märkten verkaufte. Bei all ihren Projekten stellte sie ein Sparschwein auf. Der Erlös ging an karitative Zwecke wie die Münchener Elternstiftung „Lichtblicke für schwerkranke und krebskranke Kinder“. Im Jahr 2015 würdigte Thomas Loderer das Engagement von Gisela Graßl mit der Bürgermedaille.

Beerdigung am 6. Oktober

Gisela Graßl prägte die Gemeinde Ottobrunn über fünf Jahrzehnte lang – sie gehört zu den lokalen Persönlichkeiten, die fast jeder kennt. Ihre Wegbegleiter sind sich sicher: Als hilfsbereiter und offener Mensch wird G sie den Bürgern in Erinnerung bleiben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 6. Oktober, um 11 Uhr im Parkfriedhof Ottobrunn statt.

CARINA OTTILINGER