Ottobrunn und Margreid feiern 25 Jahre Partnerschaft

Von: Marc Schreib

Der Margreider Bürgermeister Andreas Bonell trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Ottobrunn ein. Im Hintergrund Partnerschaftsfreunde der ersten Stunde. © mm

Von allen Partnergemeinden ist die Südtiroler Gemeinde am längsten mit Ottobrunn verbunden. Jetzt sind es bereits 50 Jahre, seit 25 Jahren ist eine Partnerschaft offiziell. Aus diesem Anlass trugen sich Margreider und Ottobrunner der ersten Stunde ins Goldene Buch ein.

Ottobrunn – Die Südtiroler Gemeinde liegt am Fuß eines Berges, südlich der Provinz Bozen. Genau in diesem Landstrich liegt die deutsch-italienische Sprachgrenze. Hier im Schutz des Fennbergs wächst der Wein fruchtbar heran, auch für der Obstanbau herrschen optimale Bedingungen, die schon Johann Wolfgang von Goethe vor über 200 Jahren in seiner „Italienischen Reise“ wohlwollend hervorhebt: „Eine milde, sanfte Luft füllte die Gegend. Hier wendet sich die Etsch wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Über lange, niedrige Lauben sind die Stöcke gezogen, die blauen Trauben hängen gar zierlich von der Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bodens.“

Sudetendeutsche bringen anfangs den Stein ins Rollen

Diese vorteilhaften natürlichen Bedingungen konnten vor 50, 60 Jahren allerdings den Bewohner Margreids keinen Wohlstand bringen. Die Anteilnahme an den schlechten Lebensbedingungen in dem Dorf führten zu den ersten Spenden aus Ottobrunn, wie Horst Minning im Jubiläumsschrift zu „100 Jahren Siedlungsraum Ottobrunn“ schreibt. Die Ottobrunner Sudetendeutschen brachten den Stein ganz zu Anfang ins Rollen, als sie nach Südtirol reisten und die Lebensumstände dort bemerkten. Dem einst armen Dorf schickte die Landkreisgemeinde dann jahrelang 5000 Mark pro Jahr, baute einen Kindergarten, spendierte Geld für die Renovierung der Pfarrkirche und für die Musikkapelle sponserte man die Tracht.

Patenschaft vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren schließlich übernahm Ottobrunn offiziell die Patenschaft für die Gemeinde. Vor dem Hintergrund der finanziellen Not, aber auch, weil sich die Bevölkerung in den 1970er Jahren politisch in einer bedrängten Situation befand. Als sich die Lage besserte, und das Autonomiestatut für die deutschsprachige Bevölkerung in Südtirol die Situation deutlich entspannte, wandelten die beiden Gemeinden die Patenschaft in eine Partnerschaft um, die bis heute fortbesteht und jedes Jahr mit einem Südtiroler Weinfest hochgehalten wird. Beide Orte feiern jedes Jahr zusammen das gesellige Ereignis mit viel Musik. Die Ottobrunner Feuerwehr organisierte das jüngste Treffen am Rathausplatz.

Hochzeit steht bevor

In Kürze wird die Verbundenheit der Gemeinden auch privat eine tiefe Verwurzelung erhalten. Denn ein Ottobrunner wird um die Hand einer Margreiderin anhalten und so Gott will vor den Traualtar treten, wie Partnerschaftsreferentin Andrea Seeböck verrät. Die beiden haben sich über die befreundeten Feuerwehren kennen gelernt. Andrea Seeböck ist seit acht Jahren Partnerschaftsreferentin und reist selbst jedes Jahr nach Margreid, um die Verbindung mit Leben zu füllen. Als Geschenke wurden schon Ayinger Bier, eine Fahne, oder auch eine Flagge Ottobrunns mitgebracht.

Andrea Seeböck denkt jetzt schon ans nächste Jubiläum. Mit Mandelieu-La-Napoule feiert Ottobrunn heuer ebenfalls 25 Jahre Freundschaft. Der Freundeskreis der Partnergemeinden fährt im Juni dorthin. Mit dabei: eine Paella-Party für 500 Personen am Strand. Dazu werden Biertische aufgebaut . Andrea Seeböck: „Ein ganz tolles Fest.“ Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie hat es schon einmal erlebt.