Feiern auch bei Regen: Ungetrübte Stimmung auf dem Ottostraßenfest

Von: Volker Camehn

Das Kasperltheater kam bei den Kindern auf den Ottostraßenfest gut an. © Volker Camehn

Trotz des trüben Regenwetters pilgerten viele Besucher zum Ottostraßenfest, das nach zwei Jahren Pause nun endlich wieder stattfinden konnte.

Ottobrunn - Das Ottostraßenfest in Ottobrunn erfreut sich seit über 30 Jahren großer Beliebtheit. Vielleicht auch, weil es ein wenig trotzig daher kommt, hatte die Gemeinde 2019 doch das Motto „Mia san ned aus Zugga, mia feiern“ ausgegeben. Hieß: Es gibt es kein schlechtes Wetter, höchstens schlechte (Feier-)Laune. Gegen Corona half das indes nicht:

2020 und 2021 musste die Festivität ausfallen. Am vergangenen Samstag ist die Ottostraße zwischen Rosenheimer Landstraße und Mozartstraße also wieder komplett gesperrt, zahlreiche Aussteller, wenig Regen, kurz; das sind ideale Verhältnisse bei freiem Eintritt.

Musik, Unterhaltung, Essen und Information

Die feierliche Eröffnung des 32. Ottostraßenfest am späten Vormittag durch Bürgermeister Thomas Loderer wird musikalisch von der Blaskapelle Harmonie Neubiberg, den Kaunertaler Alphornbläser und durch den Sängerkreis Ottobrunn begleitet. Neben traditioneller Blasmusik der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn spielen über den Tag zudem die Bands Vintage Revival Band, Smiling Trailers Square Dance, Double Time, Funny Birds und Sound of Apogee.

Neben Blasmusik sorgten auch verschiedene Bands für Unterhaltung, wie hier die Vintage Revival Band. © Volker Camehn

Der Reiz der Veranstaltung liegt ja denn auch in ihrem Kontrastprogramm. Es gibt an zahlreichen Ständen Informationen und vor allem für die Kinder jede Menge Unterhaltung. Dazu viel Live-Musik und Schmankerl, heißt hier vor allem: internationale Speisen und Getränke. Das kulinarische Angebot reicht von Kuchen über Fingerfood zu Grillfleisch bis hin zu Steckerlfisch. Wer mag, kann sich zum Beispiel beim Stand des Burschenvereins Ottobrunn ein Bier holen, oder sich hundert Meter weiter am Stand vom „Blauen Kreuz“ in Sachen Suchtberatung informieren. Hier verteilt Therapeutin Sandra Wendl mit zwei Kolleginnen Fragebogen und Broschüren an Interessierte und gibt sich gut gelaunt: „Für unsere Arbeit braucht man eben viel Humor“, sagt sie.

Feuerwehr öffnet ihre Pforten

Denn Spaß muss sein: Zum Ottostraßenfest lädt deshalb die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn zum „Tag der offenen Tür“ ein. Alle Interessierten können sich hier über die Arbeit der Feuerwehrleute, deren Ausrüstung, Löschfahrzeuge und Einsätze informieren. Und da alle Theorie grau ist, dürfen die Kinder das „Feuerlöschen“ mal ausprobieren, so mit Schlauch und Wasser, was gar nicht so leicht ist und ihnen sichtlich Spaß macht. Kreischen und Johlen ist angesagt.

Durfte nicht fehlen: Bürgermeister Thomas Loderer eröffnete das Ottostraßenfest. © Volker Camehn

Hörbar Spaß macht den Kindern aber auch die Münchner Kasperlbühne. Stündlich werden hier lustige Geschichten aufgeführt, an denen übrigens auch die Erwachsenen jede Menge Gaudi haben. Auch sonst: Die Judoabteilung des TSV Ottobrunn wirbt zum Beispiel für ihren Sport, Mitglieder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg verkaufen Schupfnudeln und erzählen von ihren Aktivitäten: „Nachwuchssorgen wie andere Vereine haben wir nicht“, erzählt Vorsitzender Luka Feinweber. So viel steht fest: Aus Zucker ist hier keiner.