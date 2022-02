Nach 67 Jahren Erfolgsgeschichte: Der Ottobrunner Werkmarkt Rettenberger schließt

Von: Marc Schreib

Seit 40 Jahren sind Bernd und Klaus Rettenberger im Geschäft. Als Kinder kamen sie bereits mit dem Holzhandel in Berührung. Das Bild unten zeigt das alte Geschäft an der Rosenheimer Landstraße. Seniorchef Hans Rettenberger arbeitet heute noch in der Firma, seine Frau Anni ist leider schon verstorben. © Marc Schreib/Rettenberger

Traurige Botschaft für alle Heimwerker: Der Werkmarkt Rettenberger in Ottobrunn schließt Mitte des Jahres für immer. Der Hauptgrund ist einfach und verständlich: Es fehlt an der Nachfolge.

Ottobrunn – „Ich war schon als Kind mit meinen Eltern bei euch beim Einkaufen.“ Das hören die Mitarbeiter im familiären Baumarkt beinahe täglich von ihren Kunden. Hier kruschen und stöbern die Stammkunden nach der idealen Farbe, Lasur oder Arbeitsgeräten und sie suchen nicht lange nach einem speziellen kleinen Schräubchen, das ihnen gerade noch gefehlt hat. Unter anderem war hier auch Hermann Rumschöttel zufriedener Stammkunde, der Mann von Altlandrätin Johanna Rumschöttel. Kein Wunder, dass Neubibergs Altbürgermeisterin in den sozialen Medien ihr Bedauern über den Wegfall dieses fabelhaften Geschäftes ausdrückt, das in der Gegend seinesgleichen sucht.

80 Prozent Stammkundschaft

Was den Unterschied ausmacht: Die Rettenbergers kennen ihre Kunden, bei 80 Prozent Stammkundschaft. Angefangen bei den Gemeindebetrieben, aber auch die Hausmeister der Schulen kommen hierher, und die Betriebe decken beim Werkmarkt ihren schnellen Bedarf. Auch von der Universtität der Bundeswehr gab es Aufträge. Die Privatkunden sind ebenso wichtig. Wenn sie in einem Projekt stecken, kommen sie am Tag dreimal, bis sie nach ein paar Wochen fertig sind. Klaus Rettenberger: „Bei jemanden, der zu ersten Mal bei uns ist, muss ich noch erklären, wie der Umleimer zum Aufbügeln geht. Bei anderen staune ich oft, was für großartige Projekte sie umsetzen. Ich denke bloß an einen für Camping umgebauten VW-Bus.“ Da rannte die ganze Firme hinaus und bestaunte den Bus. Das Ergebnis: eine Augenweide.

Große Investitionen wären nötig

Die Inhaber Klaus und Bernd Rettenberger (beide 60) hätten den Betrieb gerne fortgesetzt. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, um große Investitionen tätigen zu müssen. Klaus Rettenberger: „Wir hätten sehr viel Geld zur Modernisierung hineinstecken müssen, das wir in nächster Zeit nicht hätten erwirtschaften können.“ Die Außenwirkung mag tadellos sein, aber man müsse unbedingt einen Online-Shop eröffnen, um in Zukunft überlebensfähig zu bleiben. Die Investitionskosten in diesem Bereich seien enorm hoch. Hinzu komme das renovierungsbedürftige Dach. Der Aufzug mit Notrufanlage muss erneuert werden. Auch weitere brandschutztechnische Vorkehrungen wären unausweichlich. Die Summe aller der Maßnahmen wäre nicht zu stemmen. Verständlicherweise wollten die Zwillingsbrüder nicht mit Schulden in den Ruhestand gehen und zogen jetzt die Notbremse. Sie versuchten zunächst, mit Interessenten über einen Weiterbetrieb des Unternehmens zu verhandeln, leider erfolglos.

Im Betrieb aufgewachsen

Die Rettenbergers haben heuer 67-jähriges Betriebsjubiläum, seit 40 Jahren arbeiten die Zwillingsbrüder in der Firma, auf heute 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie sind als Kinder in den Betrieb hineingewachsen. Der Vater hat die beiden schon seit der Kindheit zum Holzaufrichten mitgenommen. Er nahm sie auch mit ins Sägewerk und auf Messen wie die Heim und Handwerk, die Internationale Handwerksmesse in München oder bracheninterne Messen. Als Schüler mussten die Brüder jeden Samstag die Kunden bedienen und kassieren, weil sich an diesem Tag das Hauptgeschäft abspielte. In der Freizeit ging es zum Zelten, auch Segelausflüge wurden gemacht, im Winter fuhr man übers Wochenende zur Skipiste.

Trend zum Heimwerken kam gerade recht

Der Opa hatte bereits eine Schreinerei in Ottobrunn. Als er aufhörte, wurde von der nächsten Generation, von Anni und Hans Rettenberger, ein „Einzelhandelsbetrieb für Nutzholz“ gegründet. Zuerst in der Rosenheimer Landstraße und seit 1972 am heutigen Standort in der Alten Landstraße 1, nutzten die beiden den Trend zum individuellen Heimwerken für ihr Geschäft. Aus dem Holzhandel entstand im Lauf der Jahre ein Heimwerkerladen mit Zuschnittbetrieb. Zum Holz kamen Beschläge und Schrauben sowie das benötigte Werkzeug, Kleber, Lacke, Farben.

Mit den Kunden mitgelernt

Seit dem Anschluss an eine Einkaufsgemeinschaft firmiert der Rettenberger als Werkmarkt. Nach diversen Um- und Ausbauten hat sich eine Firma etabliert, die mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt und die Heim- und Handwerker in Ottobrunn und Umgebung mit Holz, Werkzeug und Beschlägen und vielem mehr versorgt. Klaus Rettenberger: „Wir haben in den vielen Jahren mit unseren Kunden mitgelernt.“ Für jede Anforderung musste eine Lösung gefunden werden. Auch mit den Händlerkollegen tauschten sich die Rettenbergers viel aus. Aber es werden weniger, der Markt dünnt aus.

Viel Herzblut steckt im Betrieb

Leicht fällt die Firmenaufgabe der Familie Rettenberger nicht. Schließlich haben die Brüder viel Herzblut und Energie hineingesteckt. „Es ist emotional nicht einfach. Wir haben unsere langjährigen treuen Kunden immer sehr gern bedient. Es war eine schöne Zeit.“ Besonders schwer fällt der Abschied dem Seniorchef Hans Rettenberger, der mit 90 Jahren noch immer fast täglich ein paar Stunden in der Firma arbeitet: „Es ist unser Lebenswerk. Meine verstorbene Frau Anni und ich haben mit fast nichts angefangen und all unsere Kraft in den Aufbau der Firma gesteckt. Wir hoffen sehr, dass die Ottobrunner uns in guter Erinnerung behalten werden.“

Die Zukunft des Geländes ist noch ungewiss. Interessenten für die Gewerbefläche haben sich mittlerweile viele gemeldet. Einige Handwerker möchten sich in Ottobrunn gerne vergrößern, der Ort ist zugebaut, die Möglichkeiten begrenzt. Jetzt konzentrieren sich die Rettenberges aber erst einmal auf den Abverkauf und darum, dass die Mitarbeiter eine Nachfolgestelle bekommen. Die meisten haben bereits eine gefunden.

Räumungsverkauf und Besuch des Schleifers

Nach dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ findet nun ab März ein Räumungsverkauf statt, bei dem die Kunden nach Schnäppchen jagen können. Jede Woche kommen neue Artikel aus dem riesigen Sortiment mit tollen Rabatten zum Verkauf, sodass es sich lohnt, immer wieder vorbei zu schauen. Mitte März beginnt der Räumungsverkauf.

Der Scherenschleifer, der normalerweise nach dem Oktoberfest in den Werkmarkt kommt, wird von 2. bis 6. Mai im Werkmarkt ein letztes Mal die Messer optimieren. Die Gelegenheit sollte man nutzen, wenn man ohnehin das Küchengerät auf Vordermann bringen möchte.