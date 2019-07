Viele Kinder, wenig Platz: Ottobrunn wagt deshalb den großen Aufschlag 

Ein multifunktionales Gebäude in ungewöhnlicher Optik soll Ottobrunns Raumnot bei der Kinderbetreuung lindern.

Ottobrunn– Ottobrunn ist kinderreich, gleichzeitig stehen der Gemeinde wenig Flächen zur Verfügung. Daher greift sie im folgenden Fall auf unkonventionelle Methoden zurück: Auf dem ehemaligen Johanniter-Grundstück im Areal an der Virchow-, Robert-Bosch- und Rosenheimer Landstraße müssen aus Sicht des Planungsausschusses zügig die Voraussetzungen geschaffen werden, um ein kompaktes Wohngebäude auf fünf oder sechs Stockwerken zu errichten. Darin sollen vier Krippen und zwei Kindergartengruppen unterkommen, und oben darüber Wohnungen für Gemeindepersonal. Eine vorsichtige Kostenschätzung für das Projekt reicht von acht bis zehn Millionen Euro.

Das Biotop soll geschützt bleiben - und ein Schlittenhügel soll auch noch rausspringen

Überlegungen in die Richtung gibt es seit drei Jahren. Ursprünglich hatte die Gemeinde eine provisorische Modulbauweise erwogen. In der aktuellen Dimension sind solche Überlegungen obsolet. Architekt Michael Biedermann vom Büro DBLB rät davon ab und hält eine Stützenkonstruktion in Trockenbauweise für sinnvoll. Er arbeitet an einer konkreten Planung als Grundlage für den Bebauungsplan. Nicht ganz einfach, auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück an der Rosenheimer Landstraße. Darauf befindet sich ein Biotop mit Waldbestand mit Tieren, das geschützt werden soll. Ein Landschafts-Architekturbüro ist mit einbezogen. Das Ziel lautet: statt einer platten Fläche eine Dreidimensionalität im Garten zu erzeugen. „Kinder rutschen gerne und fahren gerne Schlitten. Hügel sind super, sie sind bei uns Bestandteil des Konzeptes“, erklärt Michael Biedermann. Auch dieser Gestaltungsteil muss im Vorfeld definiert werden.

Die Bauweise soll den Straßenlärm abweisen

Der Baukörper muss viele Kriterien erfüllen: „Wir haben einen Winkel geplant, der sich mit dem Rücken zur Straße wendet, sodass wir den Schall an den Seiten ignorieren können.“ Das gilt sowohl für die sensiblen Bereiche der Kita als auch für die Wohnungen.

Die Umgebungsbebauung mit zum Teil sieben Stockwerke hohen Häusern eignet sich laut Architekt sehr gut für das Vorhaben. Es soll flexibel gestaltet werden, damit der Bauherr auch nachträglich jonglieren kann. Im Ausschuss waren laut Bauamtsleiter Stephan Buck sogar sechs Stockwerke im Gespräch statt fünf. Architekt Biedermann lässt keinen Zweifel daran, dass der Wunsch umgesetzt werden kann: „Wenn der Aufzug da ist und die gesamte Struktur des Gebäudes steht, ist es einfach, noch ein Geschoss darauf zu setzen.“ Die Kosten würden dadurch nicht wesentlich steigen.

Auch Büros oder eine Schule wären denkbar

Das Architekturbüro DBLB hat bereits viel Erfahrung mit Kitas, die im Wohngebäude integriert sind. Die Planung in Ottobrunn ist das zehnte Projekt dieser Art. Biedermann: „In der Stadt München bekommen wir bei jedem großen Vorhaben Auflagen der sozialgerechten Bodennutzung. Häufig müssen Kindertagesstätten untergebracht werden. „Wir planen sie sie also im Normalfall mit.“ In München sind sie eher ein Nebenprodukt, in diesem Fall ist es genau umgekehrt. „Inhaltlich ist es das Gleiche.“ Alles lasse sich flexibel umnutzen, die Gruppen könne man nach Bedarf verändern, erklärt Biedermann. Sogar Büroräume wären denkbar. „Durch die Stützenstruktur können Sie darin im Prinzip alles machen.“ Sogar eine Schule.

Den Verkehr soll eine Park&Ride-Spur abfangen

Das Problem an der Lage in Ottobrunn: Das Gebäude soll an einen Platz mit zwei gut befahrenen Straßen kommen – direkt an der Kreuzung. Hier stünden morgens schon mal vier fünf Autos hintereinander. Deshalb haben die Architekten eine Art Park&Ride-Spur unterm Gebäude vorgesehen. Die Eltern können in Einbahn-Richtung kurz halten und stören keine Verkehrsteilnehmer. Biedermann: „Sie fahren danach einfach weiter.“

Das Ziel ist, die Umgebung vom Eltern-Verkehr zu befreien. Zu diesem Zweck wird die Kita 1,50 Meter aus der Erde herausgehoben. Die Autos fahren dann nicht in eine Es Tiefgarage, sondern in eine Art belichtetes Souterrain. „Man hat dann nicht das Gefühl in einen Keller zu kommen.“ Im Gegenteil, es wäre belüftet und hell. Dort können nach der Vorstellung Biedermanns auch Fahrräder mit Anhängern da stehen und sind im Trockenen.

Kostenpunkt: an die zehn Millionen Euro

Die Kosten sind schwer abzuschätzen, aber zwischen acht und zehn Millionen Euro, damit müsse man bei einer Maximalnutzung rechnen. In die Planung fließt das Know-How der letzten 20 Jahre ein, auch an Brandschutz und Energietauglichkeit ist gedacht. „Selbst wenn ein anderer Architekt das übernehmen sollte, er hat dann alle Optionen, die er benötigt.“

Im Ottobrunner Planungsausschuss waren sich laut Bauamtsleiter alle einig, dass die Kita her muss – und zwar zügig. Im nächsten Jahr könnte nach Schätzung von Architekt Biedermann die Planung auf den Weg gebracht werden. Eine Fertigstellung entweder 2021 oder 2022 sei gut denkbar.