Von Ochsenbackerl bis Schäufele: Neue Wirte in Ottobrunn setzen auf echte bayerische Küche

Von: Marc Schreib

Die neuen Wirte Hubert Velten (l.) und Christoph Radde hinter der Theke ihrer Gaststätte. Das Lokal wird mittlerweile gut angenommen. © msc

Das ehemalige Ayinger in Ottobrunn heißt jetzt „Wilder Bock“. Die neuen Wirte Christoph Radde und Hubert Velten setzen auf gute bayerische Küche.

Ottobrunn – Die Wirtshaustradition im ehemaligen Ayinger ín Ottobrunn bleibt gewahrt, auch wenn sich der Name geändert hat. Vor dem „Wilden Bock“ im Wolf-Ferrari-Haus muss man sich nicht fürchten. Im Gegenteil. Die gut bayerische Speisekarte lädt zu einem kulinarischen Genuss ein. Vor rund zwei Monaten haben Christoph Radde und Hubert Velten (beide 42 Jahre alt) das Lokal im Herzen Ottobrunns eröffnet. Eine Besonderheit neben den Klassikern ist das fränkische Schäufele.

Erfahrungen in namhaften Häusern

Christoph Radde ist seit 23 Jahren in der Gastronomie unterwegs. Nach seiner Lehre im Weßlinger Seehof machte er Erfahrungen in der Hotellerie, im Le Meridien in München, im Gourmet-Restaurant des Interconti, später Kempinski in Berchtesgaden und im Berliner Swiss-Hotel. Er war jung, also entschloss er sich, in der estnischen Dependance des Swiss-Hotels in Talinn Station zu machen. „Die Sonnwende ist sensationell. Gefühlt taucht die Sonne auf der einen Seite ins Wasser ein, auf der nächsten wieder auf. Aber die Winter. Da kann es schon einmal Minus 30 Grad haben. Schon ein bisschen zapfig.“ In einem Sabbatical in Berlin wollte er den Kopf wieder etwas frei bekommen und schraubte in Kfz-Hinterhofwerkstätte an Autos.

Dann zog es ihn als gebürtigen Freisinger zurück in die Heimat ins Bräustüberl nach Weihenstephan und über den Umweg des Restaurantleiters im Münchner Hirschgarten in die Selbstständigkeit nach Ottobrunn. Und im FC-Bayern-Hotel Infinity (damals Dolce) in Unterschleißheim kümmerte er zwischenzeitlich sich als Bankettleiter um die Zufriedenheit seiner Gäste.

Im Hirschgarten lernte er seinen jetzigen Geschäftspartner Hubert Velten kennen. Nach einem langen Aufenthalt bei der Bundeswehr hat sein gleichaltriger Kollege ebenfalls verschiedene gastronomische Betriebe kennengelernt wie das Bamberger Haus sowie den Augustiner Keller und studierte zwischendrin noch Betriebswirtschaftslehre.

Sie beide schmiedeten den Plan der Selbstständigkeit, schauten sich Lokale an, unter anderem das ehemalige Ayinger im Wolf-Ferrari-Haus. Christoph Radde: „Wir haben uns direkt in das Wirtshaus verliebt, weil es alles besitzt, was wir gesucht haben.“ Schöne Stüberl mit Unterteilungen, einen Biergarten, eine hervorragende Brauerei.

Mittendrin statt nur dabei

Im Tandem mit dem Wolf-Ferrari-Haus gibt es eine Unterstützung, die sonst in der Gastronomie sehr selten ist. Die beiden Wirte sind im Restaurant präsent oder wie es der Freisinger formuliert: „Mittendrin statt nur dabei. Wir verstecken uns nicht im Büro, sondern sind zu den Servicezeiten mit an der Front.“

Das Team ist völlig neu, hat zuvor noch nie zusammen gearbeitet und braucht auch etwas Zeit, sich zu finden. Nach Veranstaltungen setzen sich alle zusammen und resümieren, was gut und schlecht gelaufen ist, was geändert werden muss.

Start mit Hindernissen

Das war auch nach dem Kabarettwettbewerb im November nötig. Damals hatten sich eine ganze Reihe der rund 300 Gästen beschwert, dass die Bedienung nicht funktioniert habe. Und tatsächlich kam da eines zum anderen. Kurz zuvor hatte das Lokal eröffnet, die Vorbereitungszeit betrug wenige Tage, drei Bedienungen sprangen kurzfristig ab, und die Kasse versagte bei der ersten Rechnung auch noch ihren Dienst. „Zu Anfang waren wir noch nicht so aufgestellt, dass wir Dutzende Aushilfen in der Hinterhand gehabt hätten.“ Das Team versuchte zu retten, was zu retten ist, da kam an einem Tag viel zusammen.

Aus dieser Erfahrung haben die Wirte ihre Schlüsse gezogen und sind für die Zukunft gewappnet. Bei den Aboveranstaltungen mit 300 bis 400 Gästen funktioniert der Rondellverkauf mit den Getränken in den Pausen sehr gut. Die Bons kann man schon vor Beginn der Veranstaltung besorgen und muss ihn dann in der Pause nur noch einlösen, was den Betrieb deutlich erleichtert.

Es gibt auch fränkisches Schäufele

Im Wirtshaus selbst finden sich mittlerweile schon viele Stammgäste ein, unter anderem der Männergesangverein. Auch Bürgermeister Thomas Loderer hat hier schon gespeist. Die Weihnachtsfeiertage seien sensationell gut besucht gewesen. Ein Grund könnte sein: Die bayerische Speisekarte genießt in Ottobrunn eine Alleinstellung. Die Ochsenbackerl und der Jungschweinebraten sind mit einer feinen Soße zubereitet. Ein Sonderfall ist das fränkische Schäufele. Radde: „Ich persönlich mag es am Schwein lieber als die Haxn.“ Man hat bei diesem Stück aus der Schulter nicht einfach nur Kruste – es ist am Knochen gegart, was viel Geschmack abgibt. Für die Soße zu den Braten werden extra Knochen gekauft, eine eigene Jus angesetzt und mit Maisstärke gebunden. Ein wichtiger Aspekt in Zeiten von Glutenunverträglichkeit.

Biergarten sollim Frühling öffnen

Die Wirte wollen sich auf das Wirtshaus und auf den Biergarten konzentrieren. Letzterer wird voraussichtlich im Frühling eröffnen. An den Imbissständen muss noch etwas baulich verändert werden. Aktuell könnte man sie nicht betreiben. „Wir hoffen auf eine Öffnung bis Mai. Denn uns liegt daran, einen schönen Biergarten in Ottobrunn zu etablieren.“

Das Gasthaus

Der „Wilde Bock“ hat Montag bis Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Der Biergarten bei Wiedereröffnung im Frühling von 12 bis 22 Uhr bei gutem Wetter. Neben der Speisekarte mit Wirtshaus-Klassikern, Vegetarischem, Veganem gibt es auch eine Wochenkarte, einen Mittagstisch und einen Sonntagsbrunch Reservierungen unter www.zumwildenbock.de oder unter Tel. 089/37 03 81 75.