Trotz Anwohner-Unmut: Zustimmung für großes Wohnbau-Projekt in Ottobrunn

Von: Marc Schreib

Was im Vogelvierten neu gebaut wird: 16 Wohnungen in der Zaunkönigstraße 15 (grünes Quadrat), jeweils neun Wohnungen in der Zeisigstraße 14 und 22 sowie noch einmal zehn Einheiten in der S-Kurve der Zeisigstraße. © Münchner Merkur

Der Ottobrunner Bauausschuss hat jetzt dem großen Wohnbauprojekt im sogenannten Vogelviertel zugestimmt. Sehr zum Unmut der Anwohner. Die wollen jetzt mit einem Anwalt dagegen vorgehen.

Ottobrunn – Die Anwohner des Vogelviertels haben jetzt im Ottobrunner Planungs- und Umweltausschuss Präsenz gezeigt. Sie bekundeten ihren stillen Unmut zu den Plänen der Firma Eichbauer, unter Zustimmung der Gemeinde vier neue Gebäude mit 44 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 3788 Quadratmetern und einer Tiefgarage in dem Quartier zu schaffen. Nach dem positiven Beschluss, wonach die Pläne weiterverfolgt werden, verließen die rund 50 Zuhörer verärgert den Ratssaal im Wolf-Ferrari-Haus. Eine von ihnen machte sich mit einem Buh-Ruf Luft. Anwohner Rolf Rachor gegenüber dem Münchner Merkur: „Es ist eine Katastrophe.“

Wohneigentümergemeinschaft will Anwalt einschalten

Die Wohneigentümergemeinschaft des Quartiers will mit ihrem Rechtsanwalt weiter alles versuchen, um die Bebauung doch noch zu verhindern. Sie befürchtet mehr Verkehr, weniger Grün und zusätzlichen Stress im Wohnquartier rund um Zeisig- und Zaunkönigstraße. Für das Vorhaben mitten im sensiblen Wohngebiet muss der Bebauungs- und Grünordnungsplan für die Zaunkönig- und Zeisigstraße geändert werden. Der Planungs- und Umweltausschuss stimmte denn auch mehrheitlich dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf zu.

In Erbbaurecht vergeben

Bei dem Projekt werden hauptsächlich Grundstücke der Gemeinde, die in Erbbaurecht an die Firma Eichbauer vergeben wurden, und Eigentum der Firma Eichbauer selbst nachverdichtet. Der Erbbaurechtsvertrag mit der Gemeinde gilt bis zum Jahr 2063. Außerdem ist ein Belegungsrecht der Gemeinde für mietgünstige Wohnungen geregelt, alles in allem 68 Einheiten. Dieser Regelung gilt noch bis zum 1. Januar 2027.

Gemeinde sichert sich weiteren günstigen Wohnraum

Im Rahmen der Schaffung neuen Baurechts sichert sich die Gemeinde Ottobrunn weiteren preisgünstigen Wohnraum. Genauer: 30 Prozent, sprich 13 Wohnungen, die neu gebaut werden. Sie sollen 30 Jahre lang zu günstigen Konditionen vermietet werden. Hinzu kommt ein zusätzlicher Vorteil für beide Seiten: Der Bestand soll weitere 99 Jahre im Erbbaurecht bleiben und auch so lange günstig vermietet werden. So ist es in einem neuen Vertrag geregelt. „Alles in allem geht es um 80 günstig angebotene Wohnungen.“, brachte es Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) auf den Punkt. Die Frage war noch zu klären, ob diese Nachverdichtung städtebaulich verträglich sein kann. Bislang hatte der Gemeinderat dieses Kriterium als erfüllt betrachtet. Und auch in dieser Sitzung des Planungsausschusses bestätigte sich das Bild.

Tiefgarage soll Parkplatzsituation im gesamten Quartier verbessern

Ein besonderes Detail gab der Bürgermeister noch preis und entgegnete damit kritischen Stimmen, die eine Parkplatznot vorhersehen: Im alten Bebauungsplan von 1966 sei eine Tiefgarage vorgeschrieben, aber nicht gebaut worden. Eine Baugenehmigung für die neuen Häuser auf dem Areal hätte das Landratsamt damals gar nicht geben dürfen. Jetzt aber wolle der Bauherr eine Tiefgarage errichten und das Stellplatzangebot für das gesamte Quartier maßgeblich verbessern. An der Zaunkönig- und Zeisigstraße könnten zudem noch weitere Stellplatze oberirdisch geschaffen werden.

Trotz einer möglichen Verbesserung ist ein Schlüssel von 1:1 bei den Stellplätzen nicht zu erreichen, er wird bei 0,8 liegen. Dieses scheinbar geringe Angebot ist laut Verwaltung zu vertreten, weil der ÖPNV in der Gegend immer bessere Voraussetzungen für eine alternative Fortbewegung schaffe. Entlang der Rosenheimer Landstraße und des Ranhazweges. Die Gemeinde erwartet in Zukunft weniger Individualverkehr.

Mobilitätsstation mit Car- und Bikesharing

Eine weitere Entlastung soll eine Mobilitätsstation mit Car- und Bikesharing bringen. Auch Pakete werden hier für das Viertel abgeliefert. Auf diese Weise müssen die Zusteller nicht jedes Haus einzeln anfahren. Loderer: „Es wird also nicht um die Straßen herumgefahren und alle 50 Meter gehalten, um dann irgendwo an einer Adresse ein Paket abzuliefern.“ Inzwischen gibt es Verkehrsuntersuchungen, die zu Coronazeiten unternommen wurden und einen Aufschlag an Fahrten von 25 Prozent hinzurechnen. Die Flüssigkeit des Verkehrs sieht die Verwaltung nach diesem Gutachten als gegeben an.

Meinungen im Ausschuss sind gespalten

Nicht einig war sich die Grünen-Fraktion bei der Beurteilung des komplizierten Themas. Tania Campbell und Michael Senft lehnten die Planung ab, Dietrich Zeh und Doris Popp waren dafür. Letztere freute sich darüber, dass viele günstige Mietwohnungen entweder langfristig erhalten werden oder neu hinzukommen: „Was Besseres kann der Gemeinde nicht passieren.“ Dieser Ansicht waren auch Ruth Markwart-Kunas und Martin Bruno Radig von der SPD.

Der Planungsausschuss folgte schließlich der Planung mehrheitlich. Für Rolf Rachor und die übrigen Anwohner scheint damit ein weiterer Widerstand nicht sehr erfolgversprechend. „Aber wir geben nicht auf. Die Eigentümergemeinschaft ist finanziell stark genug aufgestellt, um den Rechtsbeistand vorzufinanzieren.“

Kritische Stimmen

Kritisch betrachtet neben der Hälfte der Grünen und der ÖDP die BVO das Projekt im Vogelviertel. Reinhard Pohl hält eine Verdichtung für nicht sinnvoll. Die Größe der Wohnungen (die kleinste 48, größte knapp 130 Quadratmeter) lasse viel Verkehr vermuten. Den Wert eines Gutachtens in Coronazeiten bezweifelte er. „Der Verkehr wird sicher mehr sein.“ Außerdem werde Ottobrunn mit dieser Nachverdichtung nicht das Wohnraumproblem des Großraumes München lösen. „Da können wir noch so viel bauen, die Maderwiese und sämtliche Grünflächen zukleistern.“ Außerdem müsse mit einer solchen Verdichtung der Ausbau der Infrastruktur einhergehen: mit Plätzen in Kindergärten und Schulen, in Alten- und Pflegeheimen. In dem Bereich erhöhe sich der Zuzug ohnehin um mehrere Hundert Menschen wie im ehemaligen Hotel Pazific und in der Virchowstraße durch die Unterbringung von Geflüchteten. Da sollte man nicht noch mehr oben draufsetzen. Er sah eine letzte Gelegenheit, die Planung zu stoppen.



Tania Campbell von den Grünen unterstützt grundsätzlich eine Binnennachverdichtung, in diesem Fall aber konnte sie nicht zustimmen. Denn Ottobrunn habe schon sehr wenig Grünflächen in seinem Ort und wenig Einfluss darauf, was außerhalb geschieht. Deshalb wollte sie auch das Grün im Vogelviertel gerne erhalten – im Gegensatz zu den bereits versiegelten Flächen dort wie den Parkplätzen. Sie befürchtet auch mehr Verkehr, zum Nachteil der Fußgänger und Radler.