Fahrschüler nicht aufgepasst: Doppelunfall auf der Rosenheimer Landstraße

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Auf der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn kam es innerhalb von fünf Minuten zu zwei Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. © Symbolfoto / Daniel Karmann

Innerhalb weniger Minuten hat es auf der Rosenheimer Landstraße zweimal gekracht: Den ersten Unfall verursachte ein Fahrschüler beim Abbiegen. Als dann Autos die Unfallstelle passieren wollten, gab es einen weiteren Blechschaden.

Ottobrunn - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Unfall am Mittwoch gegen 12.15 Uhr. Ein 22-jähriger Fahrschüler war mit seinem Fahrlehrer auf der Feldstraße in einem Audi in östlicher Richtung unterwegs. Beim Einbiegen in die Rosenheimer Landstraße übersah der 22-Jährige den vorfahrtsberechtigten VW-Passat einer 48-Jährigen aus Vaterstetten.

Zweimal Totalschaden

Der Zusammenstoß war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro. Während der Fahrschüler und der Fahrlehrer unverletzt bleiben, klagte die Vaterstettnerin nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie suchte selbst einen Arzt auf.

Mercedes fährt auf Peugeot auf

Nur fünf Minuten nach der Kollision kam es an der Kreuzung zu einem weiteren Unfall. Ein 64-jähriger Audi-Fahrer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn fuhr auf der Rosenheimer Landstraße in südöstlicher Richtung und wollte an der Unfallstelle vorbeifahren. Eine 38-jährige Peugeot-Fahrerin aus Ottobrunn, die ihm entgegenkam, hielt extra an, um ihn vorbeizulassen. Dies bemerkte ein Mercedes-Fahrer (44) aus Markt Indersdorf zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen den Audi geschoben.

Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.