Ottobrunner tanzen trotz Wetterkapriolen bis nach Mitternacht

Von: Andrea Kästle

Großes Feuerwerk beim Wolf-Ferrari-Haus. © MM

Trotz Sturm und Hagel: Beim34. Kulturfest mit seinem vielfältigen Programm wird in Ottobrunn bis nach Mitternacht getanzt.

Ottobrunn – Am Nachmittag hatte es noch gehagelt. Und natürlich hatten sich die Regenwolken nicht ganz verzogen – aber Ottobrunn hat am Wochenende trotzdem sein traditionelles Kultur-Sommerfest im Rosengarten gefeiert. Das seit 34 Jahren im Kalender der jungen Kommune steht, erfunden und kuratiert von Bernd Seidel. Die Stimmung von Anfang an, wie sich zeigte: allerbestens. Das Wetter und seine stürmischen Launen konnten kaum jemanden beunruhigen.

Wirklich alle Bänke im netten Bereich hinter dem Wolf-Ferrari-Haus waren besetzt – und kaum wer saß dort wirklich still. Als gegen 19 Uhr „Teddy und die Lollipops“ die Mikrofone auf der Bühne übernahmen von der „Good-Times-Big-Band“ unter der Leitung von Hermann Ried, standen viele auf – und tanzten einfach an Ort und Stelle. Oder wiegten sich wenigstens ein wenig im Takt zur teils fetzigen, teils schmalzigen, teils schmusigen Musik. Unter den Besuchern auch viele Gemeinderäte und Bürgermeister Thomas Loderer (CSU). Mehrere Tausend Besucher dürften im Lauf des siebenstündigen Kultur-Marathons vorbeigeschaut haben.

Und während zwei Stelzengänger durch die Reihen gingen und vor der Bühne dann Seifenblasen machten und im Nu umringt waren von Kindern, begrüßten Seidel und Horst Frank, Leiter des Wolf-Ferrari-Hauses, die Anwesenden. Man werde den Kapriolen des Wetters trotzen – und das Programm durchziehen wie vorgesehen.

Stelzengänger, die Seifenblasen für die Kinder machen. © Andrea Kästle

Und vorgesehen war ja noch einiges: Es folgten, so Seidel, „viele schöne Sachen“. Karin Pragmár brachte Lieder nicht nur von Zarah Leander zu Gehör, Cornelius und Johannes Kreusch spielten Stücke auf Keyboard und Gitarre, die teils Uraufführungen und sehr besonders waren, die beiden vielfach ausgezeichneten Brüder traten dann auch noch zusammen auf. Daneben sorgte die Abraxas Musical Akademie München mit verschiedenen Musical-Einlagen für Unterhaltung, Markus Kapp spielte Teile seines Kabarett-Programms „Kapp der guten Hoffnung“, SASaGA aus Ghana zeigte eine Akrobatik-Show. Ein kleines Highlight waren sicher auch die beiden Kinder Felix und Melina aus Ottobrunn, deren Mutter vor dem Kulturfest Bernd Seidel angeschrieben hatte: Ob die zwei nicht auch mitwirken könnten? Sie sind vielleicht zehn Jahre alt – und trugen Lieder vor zur Banjo-Begleitung, als letztes „Imagine“ von John Lennon.

Und um 23 Uhr stand auch noch, weiterhin nicht verregnet, ein Feuerwerk auf dem Plan. Bernd Seidel zeigte sich am nächsten Tag hoch zufrieden. „Die Leute haben bis nach Mitternacht getanzt, es ist durchweg alles fantastisch gelaufen“, sagte er.