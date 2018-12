Ottobrunner Vatermörder bleibt in Psychiatrie

Ein 43-Jähriger, der im November 2017 in Ottobrunn seinen Vater ermordet hatte, bleibt in der Psychiatrie. So hat heute das Landgericht München I geurteilt.

Ottobrunn – Vor der Urteilsverkündung legt der Ottobrunner (43) seine Hände gefaltet auf den aufgeschlagenen Notizblock. Auf dem Tisch steht eine Wasserflasche. Starr schaut er auf den Boden. Der Mann, der im Wahn seinen Vater (76) umgebracht hat, wartet darauf, was das Landgericht München I entschieden hat. Und es kommt wie erwartet: Der Ottobrunner wird dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

„Der Angeschuldigte ist krank, schwer krank“, beginnt der Vorsitzende Richter Michael Höhne seine Urteilsbegründung. „Er leidet und litt zum Tatzeitzeitpunkt an paranoider Schizophrenie.“ Es handle sich dabei um einen chronischen Verlauf, unterbrochen von akut-floriden Schüben. Der 43-Jährige hatte selbst erklärt, dass er gute und schlechte Phasen habe. In den guten spreche er mit seinen Stimmen. In den schlechten aber sei er den Stimmen und Befehlen in seinem Kopf hilflos ausgeliefert. Der Mann wusste von seiner Schizophrenie, sah aber keine Notwendigkeit, Medikamente zu nehmen, da er seine Krankheit nicht für beeinflussbar hielt.

Eine fatale Fehleinschätzung. Denn im November 2017 bekam er wieder einen Schub. Als Vater und Bruder ihn zu einer ärztlichen Behandlung überreden wollten, warf er sie aus der Wohnung. Danach wurde es schlimmer. Stimmen befahlen oder verboten ihm Dinge. So befahl ihm eine Stimme am 29. November, seine Wohnung an der Rosenheimer Landstraße anzuzünden. Die Wohnung wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden betrug 60 000 Euro. Die Polizei suchte nach dem Mann.

Der fuhr derweil mit dem Zug nach Salzburg und wollte weiter nach Rumänien, weil das Leben dort billiger sei. Im Ausland erlebte der psychisch Kranke dann aber nach eigenen Angaben ein „anderes Stimmensystem“. Er habe den Befehl erhalten, den Vater zu töten, da dieser „das Thema Weltuntergang blockiere“. Daraufhin wollte er ein psychiatrisches Krankenhaus aufsuchen, aber erst noch mal nach Hause in sein Elternhaus, um nach dem Konzept für seine Doktorarbeit zu suchen.

Dort bat ihn sein Vater, nach Haar zu gehen. Der Sohn drohte ihm mit dem Tod, sollte er nicht damit aufhören. Als der Vater erneut anfing, griff ihn der Sohn an. Er schlug ihn mit Fäusten, würgte ihn minutenlang und brach ihm den Kehlkopf. Der Vater verstarb. Als seine Mutter heim kam, kam es auch mit ihr zu einer Rangelei, bei der er ihr das Handgelenk brach.