Pfarrgemeinderäte werden neu gewählt: Mancherorts gibt es nicht genügend Bewerber

Von: Charlotte Borst

Die Unterlagen zur Pfarrgemeinderatswahl: Nicht überall kann die Wahl stattfinden. © mm

Es sind turbulente Zeiten für die katholische Kirche. Vor den anstehenden Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März haben sich in rund 20 Pfarrgemeinden in der Region München haben keine Kandidaten gefunden.

Ottobrunn/ Haar - Am 20. März sind Pfarrgemeinderatswahlen in Bayern. Das Motto: „Christ sein. Weit denken. Mutig handeln“. Doch in St. Martin in Ottendichl und in St. Otto in Ottobrunn gibt es diesmal keine Wahl, auch wenn der Diözesanrat schon die Wahlbenachrichtigungen verschickt hat. Die Unterlagen sind gegenstandslos. Vier Kandidaten hätten es in St. Otto mindestens sein müssen, aber nur einer meldete sich. Der 18-jährige Abiturienten wurde nachberufen und gern aufgenommen. Die anderen drei Pfarrgemeinderäte, die eigentlich nicht mehr antreten wollten, machen jetzt erst einmal weiter. Das wurde im Wahlausschuss besprochen und vom Diözesanrat empfohlen.

Kein Pfarrgemeinderat wäre „auch ein Zeichen“ gewesen

St. Otto ist die drittgrößte der fünf Pfarreien im Pfarrverband Vier Brunnen. Während es hier an Kandidaten mangelt, gibt es in St. Albertus Magnus zahlreiche Namen auf der Wahlliste und manche wollen jetzt erst recht das Gesicht der Kirche verändern. Pfarrer Martin Ringhof hätte kein Problem damit gehabt, wenn es in St. Otto vorerst keinen Pfarrgemeinderat mehr gegeben hätte. „Das wäre auch ein Zeichen gewesen.“ Dann entschied der Diözesanrat anders, und die amtierenden Mitglieder waren bereit weiterzumachen. „Das unterstütze ich jetzt“, sagt Ringhof.

Die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens sei auch ein Grund für die Zurückhaltung, stellt Ringhof fest. Mehrmals sagten ihm Christen: „Ich kann ja vor mir selbst kaum rechtfertigen, dass ich noch in der Kirche bin. Da will ich nicht andere ansprechen und sie fragen, ob sie sich im Pfarrgemeinderat engagieren.“

Pfarrer Ringhof: Die alten Erwartungen sind überkommen

In den Pfarreien bilde sich aber auch eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung ab. Wer digitale Möglichkeiten nutze, „der braucht nicht mehr zu einem Vortragsabend in den Pfarrsaal zu gehen.“ Man erhalte heute viele Informationen aus dem Internet. Das Angebot in den Pfarreien würden sich verändern. Wichtig sei ihm, dass neue Pfarrgemeinderatsmitglieder sich für das einsetzen, was ihnen selbst wichtig ist.

Früher hätte der Pfarrgemeinderat die vielen aktiven Gruppen einer Pfarrei koordiniert. „Diese Gruppen gibt es so nicht mehr.“ Man könne also nicht alte Erwartungen an einen heutigen Pfarrgemeinderat stellen. Vieles ist im Umbruch, aber Ringhof ist zuversichtlich. „Ich bin dran, neue Leute zu fragen.“ Falls sich später vier Kandidaten melden, kann die Wahl neu beantragen und nachgeholt werden.

Auch die Pandemie hat die Kandidatensuche erschwert

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Diessel hatte ab November Kandidaten angesprochen, „aber lauter Absagen erhalten“. Die veränderte Einstellung zum Ehrenamt ist für ihn der Hauptgrund: „Die Leute wollen sich nicht mehr für vier Jahre festlegen.“ Diessel kann sich neue Formen der Laien-Mitarbeit vorstellen: „Man könnte regelmäßig Pfarrversammlungen einberufen.“ Sein Eindruck ist: „Die Leute wollen sich lieber projektbezogen engagieren.“

Es gibt dreimal pro Woche Gottesdienste in St. Otto und viele Anmeldungen für Erstkommunion und Firmung. „Eine Kerngemeinde ist vorhanden“, sagt die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hildegard Vannahme. Die Pandemie habe die Bewerbersuche erschwert, sagt sie. „Weil Treffen nur noch online stattfanden, war es schwer, neue Beziehungen aufzubauen und Kandidaten anzuwerben.“

In der kleinen Pfarrei St. Martin in Ottendichl, die zum Pfarrverband Haar gehört, konnte man gar keine Bewerber finden. Auch hier will man die Wahl nachholen. Dass eine Pfarrei ohne Pfarrgemeinderat bleibt, ist für Regina Spiegler keine Option. Sie betreut im Diözesanrat die Region München: „Der Pfarrgemeinderat hat als Beratungsgremium für den Pfarrer und als pastorales Team zum Planen und Koordinieren von Angeboten viel Gewicht“, sagt Spiegler, „er ist ebenso wie die Kirchenverwaltung nicht wegzudenken.“