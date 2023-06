Phönix-Bad schließt für Generalsanierung - Eintrittspreise steigen

Unter Wasser gesprungene Fliesen können erst ausgetauscht werden, wenn die Becken geleert sind. © phoenix-bad

Das Ottobrunner Phönix-Bad schließt zwei Wochen lang für eine große Generalsanierung. Danach soll es viele Verbesserungen geben, aber auch der Eintritt steigt.

Ottobrunn – Das Ottobrunner Phönix-Bad schließt von Sonntag, 11. Juni, ab 15 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, wegen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Ab Montag, 26. Juni, werden die Besucher einige Verbesserungen erwarten.

Technik und Heizung werden modernisiert

Um die Anlage in Schuss zu halten, macht die Sportpark Ottobrunn GmbH, Träger des Phönix-Bads, laut Pressemitteilung alle zwei Jahre an eine umfassende Generalsanierung. Dann werden alle Becken abgelassen und gereinigt, die Filteranlagen aufgefrischt, gesprungene Fliesen samt Fugen ausgetauscht und defekte Armaturen erneuert. Diesmal steht außerdem eine Modernisierung der Gebäudetechnik für die Wasseraufbereitung und die Heizung an. Außerdem werden die Elektroverteilungen sowie die Rauchwärmeabzüge in der Glaskuppel überarbeitet.

Neue Rutsche mit Lichteffekten

Neben einem neuen Anstrich werden unter anderem die Einrichtung von drei Saunen erneuert, alle Kunstpflanzen-Arrangements aufgefrischt, die Steganlage und die Sonnenterrasse aufgemöbelt sowie die Wasserbetten im Schlafraum mit einem neuen, hygienischen Gewebe überzogen. Der Höhepunkt vor allem für Kinder entsteht im Schwimmbad: eine neue Rutsche mit Lichteffekten und Zeitmessanlage.

Eintrittspreise steigen

Aber auch darauf müssen sich die Besucher einstellen: Angesichts steigender Betriebs- und Personalkosten werden ab Juli die Eintrittspreise für Freizeitbad und Saunawelt erhöht. Je nach Tarif steigen die Preise zwischen fünf und zehn Prozent für Erwachsene, für Kinder aber nur zwischen 2,5 und fünf Prozent. Kinder bis zum dritten Lebensjahr haben nach wie vor freien Eintritt. Vor dem 1. Juli zum alten Preis gekaufte 11er-Karten behalten aber auch nach der Preiserhöhung ihre Gültigkeit.

mm