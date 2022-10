Platznot wegen „Wohnwahnsinn“ - Appell des Ottobrunner Bürgermeisters

Von: Andrea Kästle

Mit rund 60 Gästen ist die Bürgerversammlung im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus coronagerecht relativ spärlich besetzt. Foto: Andrea Kästle © Andrea Kästle

Flüchtlingsstrom, Kindergartenplätze, der Arten- und Klimaschutz in der Gemeinde: Das alles waren Themen der Bürgerversammlung in Ottobrunn.

Ottobrunn – Rund 60 Besucher waren ins Wolf-Ferrari-Haus gekommen, der Saal war Corona-gemäß locker bestuhlt worden, man konnte die Veranstaltung auch im Livestream verfolgen. Hitzig diskutiert wurde nicht. Die jüngste Kommune im Südosten des Münchner Speckgürtels scheint insgesamt mit sich im Reinen zu sein. Jedenfalls machte sie diesen Eindruck. Entsprechend klang es nicht bemüht, als Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) nach dem zweieinhalbstündigen Abend meinte: „Freuen wir uns, dass wir in einem so schönen Ort wie Ottobrunn leben. Aber wir müssen auch etwas dafür tun, dass es so bleibt“. Sein Appell: „Helfen wir zusammen.“

Landrat zur Flüchtlingskrise, die nie zu Ende war

Dass die Flüchtlingskrise in Wahrheit nie zu Ende gewesen ist, das sagte im großen Saal Landrat Christoph Göbel (CSU), der vorher noch auf der Bürgerversammlung in Neubiberg gewesen war und in Ottobrunn dann bis zum Ende blieb. „Die Flüchtlingszahlen sind sehr, sehr hoch“, sagte er, in München kämen derzeit 130 Schutzsuchende an pro Tag. „Das hat mit der internationalen Lage zu tun.“ Afghanistan, Iran, Syrien, Irak: Überall können die Menschen nicht mehr sicher leben, dazu kommen natürlich Betroffene aus der Ukraine.

Die Ankerzentren in Bayern seien momentan „zu 200 Prozent belegt“, die Unterkünfte im Landkreis, weil unter den Bedingungen des Wohn-Wahnsinns in München für Betroffene ohne gesicherten Job einfach nichts zu finden ist, immer noch voll mit Menschen in Not, die schon vor Jahren hergekommen sind. Ottobrunn? Ist dabei, Frauen mit Kindern, alten Leuten, wie sie aus der Ukraine vorwiegend flüchten, das Hotel Pazific herzurichten. Wird aber eben zusätzlich Container für 210 Ankömmlinge aufstellen lassen auf dem Johanniter-Grundstück. „Wir bekennen uns dazu, dass wir solidarisch sind“, sagte Rathauschef Loderer. 5000 Ukrainer leben im Landkreis im Moment, die meisten privat untergebracht. Außerdem 3000 Schutzsuchende aus dem Rest der Welt.

Absurde Lage in den Kindergärten

Die Situation in den Kindergärten? Ist fast schon absurd. Weil ja wie überall anders auch in Ottobrunn die Infrastruktur bereit stehen würde. Es fehlt schlicht Personal. 41 Plätze könnten deshalb in der Krippe nicht besetzt werden, für Kindergartenkinder fehlen in 117 Fällen Betreuungsmöglichkeiten. „Es ist bedrückend, für so viele Familien momentan nichts anbieten zu können“, sagte Loderer.

Ansonsten: Plädierten Anwesende für mehr Artenschutz auch in Gebieten, die schon bebaut sind, erkundigten sich nach der Arbeitslosigkeit im Landkreis (Göbel: „Wir haben nahezu Vollbeschäftigung“), fragten nach der U-Bahn (Loderer: „Es wäre ein unverzeihliche Sünde, die nicht zusammen mit einem Betriebshof mitzubauen.“), und nach der schon lange beschlossenen Neugestaltung des Friedhofs (Loderer: „hat nicht oberste Priorität“). Ein Mann wollte wissen, warum die Gemeinde es abgelehnt hat, dass er seine Garten-Einfassung mit Solarpaneelen belegt, Loderer: „Wir werden uns das nochmal ansehen.“

Große Gewerbeansiedlung

Derweil beschreitet Ottobrunn, was das Bauen angeht, im Gewerbegebiet am Finsinger Feld neue Wege. Die dort vorgesehenen Bürotürme, die 70 Meter in den Himmel ragen sollen, stehen schon auf dem Papier. Unsicher sei jedoch, ob man das bayerische Startup Isar Aerospace vor Ort halten könne, sagte Loderer. Taufkirchen wie Feldkirchen bemühten sich ebenfalls sehr um das Unternehmen. Das wird bekanntlich demnächst eine 27 Meter lange Träger-Rakete in den Orbit schießen, vermutlich von Norwegen aus. „Die Rakete wird zu 80, 90 Prozent in Ottobrunn gefertigt.“ Der Abend schloss mit einer guten Nachricht: Die Gaststätte im Wolf-Ferrari-Haus wird, wie es aussieht, bald wieder öffnen. „Die neuen Wirte sind motiviert.“