Dichter statt Eisläufer sind am Samstag, 24. November, im Eisstadion Ottobrunn unterwegs. Dort findet ein Poetry Slam auf Eis statt - mit sozialen Hintergrund und ein paar Stars.

Ottobrunn – Axel, Rittberger, Salchow, eingesprungene Waagenpirouette, Counter, Zickzack-Lauf: Poetry-Slam ist nichts Neues, aber im Eisstadion zu einer festen Choreografie Verse ins Mikro zu pfeffern, das hat es noch nicht gegeben. Dazu der erfolgreiche Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm als Schirmherr, der jetzt in die NHL berufen wurde. Und auch Schauspieler Wolfgang Fiereck aus Aying ist da, um die Benefizveranstaltung am Samstag, 24. November, beim ERSC Ottobrunn zu promoten. Die Resonanz ist bereits im Vorfeld groß, 3000 Euro Spenden wurden schon eingenommen.

Sozialer Aspekt wichtig

Vor einem dreiviertel Jahr saß Gabi Worch mit der Laudato Si Gruppe der Pfarrei St. Magdalena in Ottobrunn beisammen. Es gab Überlegungen, wie man ein großes Sozialprojekt mit dem Eis- und Rollsportclub auf die Füße stellen kann. Das Wort Poetry Slam manifestierte sich. In Schulen und Pubs sind die Wettbewerbe der Renner, aber auf dem Eis gab es das Format noch nicht. Worch erklärte sich bereit, das Projekt federführend in ihrer Freizeit zu organisieren. Zu ihren sieben aktiven Helfern zählt auch ERSC-Vorstandsmitglied Michael Guggenberger (36). Seine Kinder sind im Verein. Zwei Jungs im Eishockey, das Mädchen beim Eiskunstlauf. „Dem ERSC war es wichtig zu sagen, wir sind nicht nur ein Sportverein mit Eiskunstlauf und Eisschnelllauf mit 350 Kindern als Mitglieder. Wir wollen uns nach außen öffnen.“

+ Die Organisatoren: Gabi Worch und der dritte Vorsitzendedes ERSC Ottobrunn, Michael Guggenberger. © ERSC

Zehn Poetry-Slammer werden am 24. November ihre Geschichten – Rap, Gedichte und Balladen – vortragen. „So wie das Schlittschuhlaufen auf dem Eis eine Harmonie, Geschwindigkeit und Körperbeherrschung verlangt, ist Poetry eine Form der Literatur, die ästhetische und rhythmische Sprachqualitäten verwendet“, sagt Worch. Selbstgeschriebene Texte angemeldeter Poetry Slammer werden dem Publikum vorgetragen. Der Slam ist generationsübergreifend gedacht: Worch betont: „Wir wollten Power reinbringen.“

Papst als Ideengeber

Die gedanklichen Säulen sind Sport, Literatur, Religion und Soziales – unter dem Motto: „gemeinsam leben und bewegen“. Also kam man bei Laudato Si auf das Rundschreiben des Papstes, die Enzyklika. Die Idee: Vielleicht kann man sich an diese aktuelle Themen anlehnen. An den Wert der Ökologie, Lebenswerte in einer Familie und in der Gesellschaft zuzüglich der Fragestellung: Was wird jetzt unter Fortschritt und kultureller Diversität verstanden?

Schlittschuhe oder roter Teppich

In diesem Spektrum bewegen sich die Poetry-Slammer, wenn sie sich aufs Eis begeben. Ein junger Mann aus Namibia ist begeistert. Er wird zweimal performen: zunächst mit einem Rap, später wird er mit einem Kollegen überkreuz rappen, auf Englisch und Deutsch. Die Poetry-Slammer haben die Wahl, auf Schlittschuhen ihren Vortrag auszugestalten. Oder aber sie bewegen sich auf dem roten Teppich, der ausgerollt wird. Die Eiskunstläufer übernehmen die choreografische Begleitung.

Für die Gäste steht aber auch Zeit zur Verfügung für freien Eislauf. In der Saison 2017/18 waren ingesamt rund 20 000 Eisläufer im Eisstadion unterwegs. Wer Hilfe benötigt, dem greifen die Eislaufpaten des ERSC unter die Arme. Die Spenden kommen zwei Sozialprojekten zugute: der Marco-Sturm-Stiftung und dem Clemens-Maria-Kinderhaus in Putzbrunn.

Das Programm

Die einleitenden Worten am Samstag, 24. November, um 14 Uhr im Eisstadion Ottobrunn sprechen Schauspieler und Sänger Wolfgang Fiereck sowie Bürgermeister Thomas Loderer. Der Poetry Slam dauert mit Pausen bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den guten Zweck wird gebeten.