Missverständnis mit Taxifahrer: Schlag ins Gesicht und rassistische Beleidigung

Von: Laura May

Fahrgast flippt aus und attackiert Taxifahrer./Symbolbild © picture alliance / dpa

Schlag ins Gesicht – nach einem offenbaren Missverständnis mit seinem Taxifahrer ist ein Fahrgast in Aschheim ausgeflippt.

Aschheim – Am Montag, 19. September, gegen 23.45 Uhr ist eine Taxifahrt nach Aschheim eskaliert. Die Polizei spricht von einem staatsschutzrelevanten Delikt.

Ein 54-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München brachte einen bislang unbekannten männlichen Fahrgast zu einem Hotel nach Feldkirchen, informiert das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung.

Rassistischer Fahrgast: Verwechslung gleichnamiger Hotels in Aschheim und Feldkirchen

In Feldkirchen angekommen, der Fahrgast, dass es zwischen ihm und dem Taxifahrer ein Missverständnis gab – er wollte eigentlich zu einem gleichnamigen Hotel in Aschheim.

Anschließend fuhr der Taxifahrer das Hotel in Aschheim an. Der Umweg betrug nur einige Kilometer, da es sich glücklicherweise um den Nachbarort handelte.

Fahrgast schlägt Taxifahrer und beleidigt in rassistisch

In Aschheim beim Hotel angekommen, verweigerte der Fahrgast die Zahlung des gesamten Fahrpreises und verließ das Taxi. Als der 54-Jährige ihn in der Folge aufforderte, den Fahrpreis zu begleichen, schlug er diesem ins Gesicht und beleidigte ihn laut Polizei in staatschutzrelevanter und rassistischer Weise. Das N-Wort soll gefallen sein.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter und begab sich in das Hotel. Der Taxifahrer, welcher durch den körperlichen Übergriff leicht verletzt wurde, verständigte unmittelbar die Polizei.

Unbekannter Täter bisher auf der Flucht – Polizei ermittelt

Die Polizei konnte den unbekannten Täter allerdings nicht mehr finden. Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit und deren Umgebung, führten bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen, so die Polizei.

Die Beamten prüfen nun, ob der Täter als Gast in dem Hotel in Aschheim war. Weiterhin ermittelt die Kriminalpolizei wegen politisch motivierter rechter Kriminalität gegen den bisher unbekannten Täter, der wie folgt beschrieben wird:





Täterbeschreibung:

Männlich

Etwa 165 cm groß

40 Jahre

Schlanke Statur

Kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat etwas gesehen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße in Aschheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

