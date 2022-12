Transporter erwischt Kinderanhänger von Radl-Papa

Von: Laura May

Teilen

Die Beamten klärten die Situation vor Ort./Symbolbild © Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Am Montagmorgen hat ein Transporter beim Abbiegen in Ottobrunn einen Fahrradfahrer übersehen – dieser hatte zwei Kinder in seinem Anhänger.

Ottobrunn – Am Montag, 5. Dezember, gegen 7.50 Uhr ist es auf der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn zu einem Unfall an der Kreuzung von Rosenheimer Landstraße und Prinz-Otto-Straße/Jahnstraße gekommen.

Ein 61-jähriger Mann aus München fuhr mit einem Mercedes-Sprinter auf der Prinz-Otto-Straße Richtung Osten und wollte auf der Rosenheimer Landstraße nach links abbiegen, berichtet die Polizei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Ottobrunn: Im Anhänger sitzen zwei kleine Kinder

Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Mann aus Ottobrunn mit seinem Fahrrad auf der Jahnstraße von der anderen Seite auf die Rosenheimer Landstraße zu und wollte diese queren, um weiter auf der Prinz-Otto-Straße zu fahren. Der Mann hatte einen Anhänger an seinem Fahrrad, in dem er seine Kinder beförderte.

Dabei handelte es sich um ein 6-jähriges Mädchen und einen 4-jährigen Buben, so geht es aus den Informationen der Polizei hervor. Der Fahrer des Kleintransporters sah den Fahrradfahrer zu spät und es kam zu einem leichten Zusammenstoß oder mindestens einer „Berührung“, so die Polizei.

Ottobrunn: Die Kleinen klagen über Kopf- und Bauchschmerzen

Am Fahrrad und dessen Anhänger entstand ein Schaden von rund 200 Euro, am Transporter ging nichts kaputt. Die beiden Kinder erlitten wohl einen Schock und klagten beim anschließenden Arztbesuch über Kopf- und Bauchschmerzen.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.