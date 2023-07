Radunfall-Serie in Ottobrunn mit drei teils schwer Verletzten

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei meldet serienweise Radunfälle. © Friso Gentsch

Drei Radunfälle meldet die Polizei Ottobrunn. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Schulbub (12) von einem Auto angefahren.

Ottobrunn/Putzbrunn - Die Unfallserie am Donnerstag begann um 16.30 Uhrr im Putzbrunner Ortsteil Walddkolonie. Eine 61-jährige Putzbrunnerin war laut Polizei auf dem Feldweg „Am Einfang“ Richtung Wald geradelt. Wegen eines Schlaglochs oder einer Furche stürzte sie, und zwar ss unglücklich, dass sie mit Verdacht auf Hüftbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Autofahrerin erfasst Radlerin aus Ottobrunn

Um 16.45 Uhr in Ottobrunn wollte eine Unterhachingerin (69) mit ihrem Wagen vom Haidgraben nach rechts in die Unterhachinger Straße einbiegen. Dabei erfasste sie laut Polizei eine 54-Jährige aus Ottobrunn, die ihr mit dem Fahrrad entgegenkam. Die Radlerin verletzte sich leicht.

Ottobrunner erfasst beim Abbiegen Schulbub auf Fahrrad

Ebenfalls in Ottobrunn, um 19.20 Uhr, wollte ein 69-jähriger Ottobrunner mit seinem Wagen nach links in eine Einfahrt am Haidgraben einbiegen. Dabei erfasste er laut Polizei einen zwölfjährigen Buben, der dort auf dem Gehweg radelte. Der Rettungsdienst brachte den Schulbub vorsorglich zur Untersuchung in die Kinderklinik.