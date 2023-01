Radfahrerin (76) wird in Ottobrunn von Auto erfasst und schwer verletzt

Von: Martin Becker

Zu einem Unfall in Ottobrunn eilt die Polizei. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Ottobrunn schwer verletzt worden. Die Dame trug bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw keinen Helm.

Ottobrunn - Eine 76-jährige Radfahrerin aus dem südlichen Landkreis München ist in Ottobrunn am Donnerstag von einem Pkw erfasst worden. Die Frau trug laut Polizei keinen Fahrradhelm und erlitt schwere Kopfverletzungen; sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der vorfahrtsberechtigten Rosenheimer Landstraße mit Jahnstraße und Prinz-Otto-Straße. Ein 26-Jähriger, ebenfalls aus dem südlichen Landkreis, befuhr mit seinem Ford die Jahnstraße und wollte offenbar, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, die Rosenheimer Landstraße geradeaus überqueren in Richtung Prinz-Otto-Straße. Dabei übersah er an der Einmündung zur Prinz-Otto-Straße die 76-Jährige, die auf dem Radweg der Rosenheimer Landstraße auf der falschen Seite in Richtung Neubiberg fuhr.

Die Radfahrerin prallte gegen die Seite des Autos und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.