Realität zählt: Fernwärmeverbund für Ottobrunn effizient

Von: Marc Schreib

Die Sitzung im Wolf-Ferrari-Haus verlief weitgehend harmonisch. © Marc Schreib

Für die Spielereien, die bei der Klimainitiative nötig wären, um schöne Zahlen zu bekommen, hat die Gemeinde laut Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer nicht viel übrig.

Ottobrunn – Im Rahmen der Klimainitiative 29++ sind alle Kommunen im Landkreis aufgefordert, eigene Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen zu bestimmen. Doris Popp (Grüne) wollte jetzt im Planungs- und Umweltausschuss von Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) wissen, wie der Sachstand aussieht: „Kommen wir hinterher, sind wir in der Lage, das zu schaffen?“

Laut Beschlusslage hat die Gemeinde Ottobrunn in dieser Richtung nichts unternommen, diese Ziele festzulegen. Das erklärte der Bürgermeister stoisch und in aller Ruhe. Das sei nicht sinnvoll. Dem an die Gemeinden versendete Tool mit Berechnungstabellen für Strom und Wärme, mit denen die Kommunen faktenbasierte Einsparpotenziale ableiten, kann Loderer nichts abgewinnen. „Man kann das Spiel mitspielen.“ De facto aber beteilige sich die Gemeinde an dieser Initiative nicht. Festlegungen in Sachen CO2 sind laut Loderer zwar üblich und trendy. „Die ambitioniertesten Beschlüsse aber fassen diejenigen, die am wenigsten Ahnung davon haben, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Der Landkreis gehört leider dazu und macht mit bei dem Spiel, was ich persönlich sehr bedaure.“

Windräder werden schon mal nicht gebaut

Dieses Tool zeigt laut Bürgermeister überdeutlich, dass es sich um Spielerei handele. Es habe keinen Bezug zu einer projektierbaren Realität. „Wenn ich in Aussicht habe, in den nächsten Jahren drei Windräder aufzubauen, dann wäre das eine maßgebliche Größe, die ich in ein solches Tool einbauen kann. Aber eben genau das haben wir nicht, um ein prominentes Beispiel zu nennen.“

Was Ottobrunn aber leisten kann, ist ein flotter Fortschritt bei den Anschlüssen der Fernwärme. Demnächst werde die Ortsmitte ins Visier genommen und man komme sogar an die Schule I heran. Das Ziel sei ein Ringschluss von der Ottostraße bis zur Putzbrunner Straße. Man benötige dafür kein Klimaneutralitäts-Jahresziel, um genau da maximal aufs Tempo zu drücken, setzte Loderer nach. Im Übrigen werde das Umweltamt personell besser aufgestellt (wir berichteten). Die Photovoltaik und quartiersmäßige Stromerzeugung steht dann ebenfalls im Fokus. „Ganz ehrlich. Mir reicht es, zu wissen, was wir zu tun haben. Da muss ich nicht mit irgendwelchen Exceltabellen spielen, nur um ein schönes Gruppenfoto abzugeben.“

Gemeinderätin fordert Daten zur Beschlussfassung

Aber Doris Popp ließ sich mit diesen Worten nicht abspeisen. Sie konnte sich nicht an einen solchen Beschluss erinnern, wie vom Bürgermeister angemerkt. Loderer versprach, die genauen Daten nachzuliefern.

In diesem Zusammenhang machte er auf den Fernwärmeverbund aufmerksam, der sich vor kurzem bei einem Energieausfall bemerkbar gemacht habe. Dank des Ringschlusses mit den Stadtwerken konnte im Westen kurzfristig eine Versorgung aus der Stadt heraus stattfinden. „Das war eine Premiere und ein sensationeller Meilenstein. „Wenn die Ottostraße fernwärmetechnisch bis zur Karl-Stieler-Straße erweitert werde, gebe es einen weiteren Redundanzpunkt – drei Netze sind dann miteinander verbunden. Bürgermeister Loderer: „Davon sind wir nur noch ein paar Hundert Meter entfernt.“ Wenn die Planungen in diesem Jahr noch umgesetzt werden, hat Ottobrunn 13 Kilometer Fernwärmeleitung, was 20 Prozent Fernwärmeanteil entspricht.