Rekordhaushalt in Ottobrunn - Mehr Schulden, weniger Rücklagen

Von: Max Wochinger

75,9 Millionen Euro: Das ist der Rekordhaushalt von Ottobrunn. Das Haushaltsvolumen 2022 ist eines der höchsten in der Geschichte der Kommune.

Ottobrunn – Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde steigt zum Ende des Jahres massiv an. Trotzdem hat der Gemeinderat den Haushaltsplan einstimmig abgesegnet. Im Vorjahr lag der Haushalt in Ottobrunn noch bei 72,6 Millionen Euro. Nun präsentiert sich der Plan mit einer Steigerung von über drei Millionen Euro. Kämmerer Oliver Malina wählte einen optimistischen Ansatz für den zweiten Corona-Haushalt: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer schätzt die Verwaltung auf 21,5 Millionen Euro. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wird von einer Steigerung von zweieinhalb Prozent gegenüber 2021 ausgegangen. „Den Ansatz halte ich für äußerst optimistisch“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Ruth Markwart-Kunas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Mit dieser Meinung war sie nicht die einzige Gemeinderätin, Zweifel hatte auch die CSU-Fraktion.

Kosten fürs Personal steigen

Geldausgeben muss die Gemeinde vor allem für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie für soziale Einrichtungen. Die Kosten fürs Personal werden laut Ansatz steigen. Die Kostenzunahme sei einerseits auf die „Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zurückzuführen“, sagte CSU-Finanzreferent Volker Rhein, zum anderen auf „überlappende Nachbesetzungen“.

Die Investitionen schlagen mit 18 Millionen Euro zu Buche. Zu den größten Posten gehören die Sanierung der Rathaustiefgarage (2,1 Millionen Euro), die Brandschutzsanierung des Wolf-Ferrari-Hauses (zwei Millionen) und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,5 Millionen). Das seien „sehr vernünftige Ziele“, so Markwart-Kunas von der SPD.

Kredite und Rücklagenentnahme nötig

Finanziert werden die Investitionen durch Kredite und Rücklagenentnahme – sieben Millionen Euro will die Gemeinde an neuen Schulden aufnehmen. „Die vorgesehene Kreditaufnahme ermöglicht die langfristige Sicherung von sehr niedrigen Kreditkosten“, erklärt die Kämmerei. Die CSU-Fraktion im Gemeinderat hält es ebenfalls für sinnvoll, „mit der anhaltenden Niedrigzinsphase“ Kredite aufzunehmen. Die Grünen wiesen hingegen auf die steigende Pro-Kopf-Verschuldung hin: Ende 2020 waren es 214 Euro je Bürger, 2021 schon über 425 Euro und nun über 700 Euro, sagte Dietrich Zeh. Ende des Jahres wird die Verschuldung dann bei 15,5 Millionen Euro liegen. „Mehr Investitionen müssen wir uns verkneifen“, sagte Ruth Markwart-Kunas.

Sechs Millionen aus dem Sparstrumpf

Über sechs Millionen für die Investitionen 2022 sollen aus dem Spartopf kommen. Die Rücklagen schrumpfen immer weiter: 2017 lagen sie noch bei 27,1 Millionen Euro; 2024 werden sie auf 3,7 Millionen absinken, schätzt Kämmerer Malina. 2025 soll das Geldpolster wieder dicker werden.

Zumindest in diesem Jahr kann dem Ottobrunner Vermögenshaushalt eine Million Euro zugeführt werden – im Jahr 2021 war das nicht möglich. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) kommentierte dazu: „Anscheinend haben wir nicht alles verkehrt gemacht“.

Die Gemeinderäte stimmten schließlich einstimmig für den Haushaltsplan. Nun muss das Landratsamt München noch sein Ja geben.

Haushalt in Zahlen

Das Volumen für den Haushalt 2022 beträgt 75,9 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 57 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 18,9 Millionen. Aus den Rücklagen will die Gemeinde sechs Millionen Euro entnehmen, sie liegen damit zum Ende des Jahres bei 10,6 Millionen. Sieben Millionen Euro an Krediten will die Kommune im zweiten Coronavirus-Jahr aufnehmen, der Schuldenstand beträgt dann 15,5 Millionen Euro. An den Landkreis muss Ottobrunn 16,4 Millionen Euro Kreisumlage abführen.