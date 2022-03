Robotik-Team des Gymnasiums Ottobrunn baut Prototyp für smarte Müllabfuhr

Smarte Lösungen für die Welt, in der wir leben: Daran arbeiten die Schüler des Ottobrunner Gymnasiums und sind richtig erfolgreich. © Gymnasium

Mit diesem Ergebnis kann sich das Ottobrunner Gymnasiastenteam wirklich sehen lassen. Es hat erfolgreich am Regionalwettbewerb der First Lego League teilgenommen und kommt in die nächste Runde.

Ottobrunn – Das Robotikteam „Go Robot“ des Gymnasiums Ottobrunn war wieder erfolgreich. Die sieben Schüler des Teams, Marcus Howell (Q11), Julian Thanner (10c), Anastasia Khimaroda und Adrienn Mester (beide 10d) sowie Maximilian Gerlach, Vedant Pandey und Aaryan Vashisht (alle drei 9b), verbrachten mit ihren Coaches viel Zeit im Robotikraum, um gemeinsam online am Regionalwettbewerb der First Lego League teilzunehmen.

Jury stellt die Fragen vor laufender Kamera

Alle Teile des Wettbewerbs fanden als Videokonferenz statt, was laut den Team-Mitgliedern auch hervorragend geklappt hat. Die Jury stellte ihre Fragen vor laufender Kamera, das schuleigene Whiteboard diente dabei als große Projektionsfläche. Die Präsentation des Forschungsthemas hatte das Team vorab aufgezeichnet und hochgeladen. Mittels einer eigens über dem Spieltisch angebrachten Kamera übertrugen die Schüler das Robot Game direkt an die Jury. Dass das alles so gut funktionierte, lag sicher auch daran, dass sich die Schüler in den vergangenen beiden Schuljahren enorme Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien angeeignet haben.

Seit den Sommerferien am Ackern

Seit den Sommerferien schon bereitet sich das Ottobrunner Team intensiv auf die vier Aufgabengebiete Robot Game, Robot Design, Forschung und Grundwerte vor. In diesem Jahr sind die Bedingungen allerdings erschwert, da Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Von ursprünglich 23 angemeldeten Teams des Regionalwettbewerbs München hatten es nur zwölf Mannschaften geschafft, unter diesen Bedingungen bis zum Wettbewerb durchzuhalten. Go Robot war dabei und überzeugte dabei voll und ganz.

Intelligente Mülltonnen melden sich autonom

Mit ihrem Forschungsthema zu intelligenten Mülltonnen, die sich mittels Sensoren autonom melden, wenn sie geleert werden müssen, haben sie die Jury überzeugt: Auf diese Weise können viele Leerungs-Fahrten eingespart werden. Beeindruckt zeigten sich die Juroren von der durchdachten Realisierung eines Prototyps und vergaben Platz 3. Bei den Grundwerten wurde lobend hervorgehoben, dass die Ottobrunner Mannschaft – mit langer Tradition – jedes Jahr neue Mitglieder sinnvoll und erfolgreich eingliedert. Platz 2 dafür.

Nachmittage im Robotikraum

Im Robot Design wurde dieses Jahr viel gearbeitet: Das Team nahm sich vor, sowohl auf ein neues Robotersystem – den Spike – umzustellen, als auch alle ihre Programme in Python umzuschreiben. Beides hat sich ausgezahlt. Platz 2 war die Belohnung. Und die vielen Nachmittage im Robotikraum wurden damit auch wertgeschätzt.

Im Robot Game selbst fuhr der Ottobrunner Roboter im zweiten Lauf das Traumergebnis von 600 Punkten ein und erreichte damit Platz 1. Keinem anderen Team gelang es, in allen vier Disziplinen auf einen der ersten drei Plätze zu kommen. Damit wurde Go Robot Champion des Wettbewerbs. Die sieben Tüftler dürfen zur Belohnung am 1. Mai zum Qualifikationswettbewerb nach Siegen fahren, wo die Startplätze zum D-A-CH-Finale ausgespielt werden. mm